Centro Cultural Higuaraya Capanaparo celebra 49 años

Un 17 de julio del año 1974 Maruja Flores y “El Negro” Silva Camero, apoyados por diversos cultores aragüeños, fundaron el Centro Cultural Higuaraya Capanaparo con sede en la maestranza Cesar Girón, donde sigue funcionando bajo la gerencia de Higuaraya Silva, hija de los fundadores.

Con la presentación de artistas en las distintas ramas del arte, los cultores celebraron tan importante aniversario

En este centro cultural que posteriormente le declaran Patrimonio Cultural del municipio Girardot, es un lugar que integra la fotografía, la pintura, el dibujo, la artesanía, las tradiciones, las veladas cantarinas, así como a instrumentistas e intérpretes de la danza, la poesía, la narrativa, la lectura e incluso la gastronomía.

RESURGIR DE LA MAESTRANZA

Recientemente, estos espacios, así como toda la plaza de toros, están pasando por un proceso de restauraciones en las cuales Higuaraya Silva, afirmó que ha visto el interés del alcalde Rafael Morales desde el año pasado para que la plaza sea intervenida y considera que el pueblo ha esperado bastante y merece recibir esa alegría de ver a la Maestranza resurgir.

“En vista de los trabajos de reparación que se están realizando, nuestro Centro Cultural estará abriendo al público sólo para actividades en las efemérides, esto, mientras pasa todo este proceso, sin embargo seguimos regalando arte a nuestra Ciudad Jardín”, informó Silva.

EL LEGADO DE MARUJA FLORES ALCOBA

Maruja Flores fue una artesana en cuero, papel mache y tejido; fotógrafa, tallerista, facilitadora de técnicas artesanales y promotora cultural, que nació en Maracay en 1945 falleció el 26 de septiembre de 2017.

Fue precisamente la vida y trayectoria de Maruja la protagonista de los tres días de programación cultural que se llevaron a cabo en los espacios del centro cultural que tanto amó, para celebrar así 49 años de una historia que involucra todo el quehacer cultural del estado Aragua.

Del 14 al 15 de julio, se congregaron los artistas aragüeños una vez más en la mezquita sur de tan emblemática arquitectura, honrando un legado, una historia y a la cultura misma, que ha resistido y resistirá mientras exista un pueblo deseoso de paz, amor y conocimiento.

En este sentido, Sabrina Rojas, una joven actriz de la ciudad, quien participó en estas actividades, con todo un cronograma que destacó la presencia de diversas manifestaciones artísticas, aseguró que desde el CCHC muchos creadores han recibido apoyo a pesar de la crisis económica.

“Son muy especiales conmigo y me gusta decir que esa es la casa de los artistas aquí en Maracay. El llamado es a no dejarla sola, los espacios por si solos no dicen mucho, las personas lo redignifican y a mí me encantaría que más jóvenes se sumen a hacer vida allí”, precisó Rojas.

