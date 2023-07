Anuncian el primer grupo de artistas de la Semana de la Música Latina Billboard

Artistas como Arcángel, Edgar Barrera, María Becerra, Eladio Carrión, Fonseca, GALE, Grupo Frontera, Natanael Cano, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Peso Pluma, Santa Fe Klan, Sebastián Yatra, Vico C, Yng Lvcas y Young Miko participarán en la Semana de la Música Latina de Billboard el próximo octubre en Miami.

FOTO: CORTESÍA

La organización Billboard anunció este miércoles en un comunicado este primer grupo de artistas participantes en el evento que se celebrará en el Faena Forum de Miami Beach del 2 al 6 de octubre.

“Billboard Latin Music Week se honra de juntar a los mejores, más brillantes, más relevantes y fascinantes artistas con los ejecutivos (del negocio de la música)”, señala un comunicado.

Leila Cobo, jefa de contenido Latino/Español de Billboard, indicó que el grupo “muy diverso” de artistas que participarán en la Semana da idea del “porqué la música latina domina las listas de éxito globales”.

“Este es un año sobresaliente para la Semana de la Música Latina con muchos anuncios aún por llegar”, agregó.

La Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebra anualmente desde hace más de 30 años, reúne a artistas, ejecutivos y otros agentes del mundo de la música, tanto nuevos como establecidos.

Edición 2023 de la semana

La edición 2023 de la Semana de la Música Latina de Billboard contará con una amplia programación con actuaciones, paneles de conversación, talleres, exhibiciones, oportunidades para establecer contactos y más.

María Becerra, GALE, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Young Miko participarán en el panel Boys Club No More!, centrado en las mujeres que hacen ruido en el panorama de la música latina.

Otras mesas redondas programadas son The New Mexican Revolution, con Natanael Cano, Peso Pluma, Santa Fe Klan y Yng Lvcas, y Making the Hit LIVE con Edgar Barrera y Grupo Frontera, donde los artistas y productores colaboran y crean un éxito en el escenario desde cero.

En el panel Making the Hit LIVE del año pasado Ovy On The Drums y Blessd concibieron y crearon la canción titulada “Billboard”, que ya está disponible en Warner Music.

El programa incluye también la serie de conciertos En Vivo de Billboard a cargo de artistas que se anunciarán próximamente.

“Billboard se compromete a fomentar y celebrar la música y la cultura latinas. Regresaremos a Miami en octubre, que coincide con el Mes de la Herencia Hispana, para continuar defendiendo las voces latinas a través de una programación curada única”, dijo Mike Van, presidente de Billboard.

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard se celebrará la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, que tendrá lugar el jueves 5 de octubre en el Watsco Center de Miami y se transmitirán en vivo por Telemundo.

La entrega de premios también se transmitirá simultáneamente por la cadena de cable de entretenimiento en español Universo y en toda América Latina y el Caribe por Telemundo Internacional.

EFE

