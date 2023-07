Las magdalenas caseras, hechas con chocolate y pepitas son ricas y jugosas que, además, son muy sencillas de preparar. Esta elaboración es ideal para preparar para el desayuno o para la merienda, exquisitas para los amantes del chocolate. Para conservarlas solo deberemos guardarlas en una lata, aguantarán varios días. También podemos hacer más cantidad y congelarlas y así tener en cualquier momento.

Magdalenas con pepitas de chocolate. FOTO CORTESÍA

Ingredientes para hacer Magdalenas con pepitas de chocolate:

3 huevos

150 gramos de chocolate negro

100 gramos de mantequilla

100 gramos de harina

100 gramos de azúcar (½ taza)

2 cucharadas soperas de cacao en polvo

1 cucharada postre de levadura

1 bolsa de pepitas de chocolate

¿Cómo hacer Magdalenas?:

En un bol añade los huevos y el azúcar, bate bien hasta que doblen su volumen y así queden más esponjosas las magdalenas o muffins con pepitas de chocolate.

Coloca el chocolate y la mantequilla en un bol y funde a fuego lento, también puedes introducir 1 minuto a máxima potencia en el microondas. Retira y remueve y, si hace falta, incorpora unos segundos más hasta que se deshaga todo el chocolate.

Truco: ten cuidado que no se queme el chocolate y reserva.

Mezcla la harina, las dos cucharas de cacao en polvo y la levadura. Tamiza y añade poco a poco a la mezcla de los huevos hasta que no queden grumos.

A esta mezcla añade también la mezcla de chocolate poco a poco hasta que quede todo bien integrado con la masa.

Enciende el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo y coloca la bandeja en el medio. A continuación, adquiere un molde para magdalenas y el relleno, debes completar unas 3/4 partes de las cápsulas. Coloca por encima pepitas de chocolate. Introduce el molde con las muffins de chocolate en el horno durante 12-15 minutos o hasta que veas que están listas.

Truco: pincha con un palillo en el centro y, si sale seco estarán listas, si no las dejamos unos minutos más. No hay que dejarlas mucho tiempo en el horno para que no queden secas.

Cuando observes que están listas, retira del horno y del molde para que se enfríen

Coloca en una bandeja y ya estarán listas para servir. Puedes guardar en una lata para que duren varios días. Además, si lo deseas, también puedes acompañar estas exquisitas magdalenas con más ganache de chocolate.

