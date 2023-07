La inconsciencia vial es mortal

Mantener la integridad de la ciudadanía en cualquiera de sus ámbitos, siempre será un tema que se encuentre en la palestra pública. En este sentido, expertos explican que una de las principales causas no médicas de fallecimientos en Venezuela se debe a la inconsciencia de la cultura vial; y es un tema que queda en evidencia al conocer los cientos de accidentes de tránsito que se registran en la actualidad.

Los peligros en las calles y avenidas son palpables

Factores como conducir bajo los efectos del alcohol, fallas mecánicas y el irrespeto a las señalizaciones, son algunos de los que inciden en el incremento este tipo de hechos, que de manera directa o indirecta terminan por afectar a los ciudadanos.

PATRULLAS ESCOLARES

Ante este cuadro, representantes de diferentes sectores coincidieron en la necesidad de promover la educación vial en cada rincón del país, Lilian Romero, de Asotránsito, mencionó que anteriormente en el territorio nacional se llevaban a cabo trabajos constantes en pro de mejorar la seguridad vial a través de las patrullas escolares, información a través de los medios de comunicación y del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

“Creo que por ahora no estamos trabajando la seguridad vial. Hubo un tiempo en el que se trabajó mucho, pero actualmente estamos mal, no hay tanta información al respecto y hay que prestar atención, pues cada vez son más los vehículos que están en las vías y mayor la falta de información”, comentó la representante de Asotránsito.

La población asume riesgos innecesarios

La especialista recordó que hace poco estuvo un encuentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se trabaja en la disminución de siniestros viales y nació como prioridad el incentivo al peatón, como forma de contribuir a la educación vial que se quiere, donde el respeto y demás valores toman el papel fundamental.

“Que camine seguro, la movilidad urbana segura, cosa que no se está haciendo aquí. Vemos que muchas aceras de Venezuela no están aptas para que una persona camine bien. No existen vías idóneas para el peatón y eso influye en el alza de hechos, sin querer todos formamos parte del problema”, expresó.

Asimismo, Romero agregó que el transporte público en Venezuela está en decadencia, ya que el parque automotor sigue envejecido debido a la situación económica que ha limitado la renovación. “Tenemos vehículos muy viejos circulando. Entonces no cumplen con las normas de seguridad establecidas por las Naciones Unidas”, precisó.

LA EDUCACIÓN VIAL ES NULA

De acuerdo a Romero, en Venezuela no existe educación vial, porque hace falta multas, sanciones, controles, información en las escuelas, medios de comunicación, organismos de seguridad, entre otros.

“En las redes sociales del INTT o de algún otro organismo de transporte publican de vez en cuando, cómo poner el cinturón de seguridad, pero eso no es seguridad vial. Los mismos policías carecen de este tipo de cultura, porque no es solamente señales de tránsito, también es la legislación y la desconocen”, destacó la representante de Asotránsito.

La educación vial ayudaría a disminuir accidentes de tránsito

Siendo así, que los últimos meses, tanto en el estado Aragua como en varios del país, se han registrado siniestros viales y todos en cortos periodos de tiempo, lo que ha representado gran cantidad de heridos, lesionados y en el peor de los casos muertes, lo que se ha convertido en un problema de salud pública.

“Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte no médica en nuestro país, tienen un elevado porcentaje en nuestra población. Es preocupante como generalmente se originan por la violación flagrante y descarada de las normas de tránsito terrestre. No hay respeto a las señalizaciones, a los límites de velocidad, no existen señalizaciones adecuadas en nuestras vías”, puntualizó Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos en la entidad aragüeña.

