Ciudadanos piden fortalecer la cultura vial

Los ciudadanos del estado Aragua, a consecuencia de los hechos que se han presentado, en muchos casos por la inconsciencia de sus mismos homólogos, en relación a los diferentes sucesos viales, mencionaron que Venezuela, requiere de una política pública integral en materia de seguridad vial, en pro de mitigar todos estos hechos, que día con día van en aumento.

Ciudadanos, de las diversas zonas de los 18 municipios de la región aragüeña aseveraron, que la gestión debe contemplar la educación vial como uno de sus ejes principales, para vincular acciones e instrumentos regulatorios complementarios a las leyes ya existentes.

Los encuestados explicaron que deben existir estas políticas que fortalezcan la cultura vial de todo el ambiente de movilidad, puesto que sin ellas y su respaldo, será difícil solucionar los incidentes viales que ocurren de forma constante en el país.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Por tanto, implementando sus sugerencias se promovería la protección y seguridad de los ciudadanos, por medio de acciones colectivas que mejoren el entorno de la seguridad vial en todo el ecosistema. Explican, que como reza el argot popular: “En la unión esta la fuerza” y este sería una situación, donde toma mayor potencia esta frase.

José Madriz, quien se desempeña como taxista desde hace veinte años, explicó que con el pasar del tiempo, más que impulsar el buen transitar de las personas, tanto en vehículos, como a pie, se ha ido debilitando esta cultura, lo que ha quedado en evidencia cualquier día de la semana.

Regina Mejías José Madriz Jesús Tirado

“Es necesario atender el tema de seguridad vial integralmente, donde se analicen todos los factores de riesgo. Necesitamos que se siga explicando cómo conducir de una forma idónea, que se mejoren las condiciones de infraestructura vial y señalización; jornadas de educación y capacitación de conductores obligatorias; y por supuesto que todo esto sea con el apoyo y respaldo de las autoridades involucradas, tomando en cuenta que la reducción en la incidencia de accidentes viales, es apostar por el bienestar del país”, dijo Graterol.

CULTURA VIAL

De la misma forma, Regina Mejías, agregó: “La inconsciencia que estamos viendo actualmente, es el epicentro de muchos de los hechos que podemos lamentar, ahora mismo todos los temas se toman a la ligera y no debería ser así, más cuando ponen en tela de juicio la vida. Tanto los valores interpersonales, como la cultura vial y como desenvolverse son temas que vienen de casa y que son fortalecidos en los colegios, es por eso que invito a las personas a ser empáticos a actuar lo mejor posible y a las autoridades a fortalecer el trabajo que podamos hacer desde la familia, porque: ¿Cómo le explicamos a un niño, que se debe cruzar por un rallado, si cuando sale a la calle no existe?, entonces, es algo un poco ilógico, trabajemos juntos, porque al final directa o indirectamente, todos nos vemos afectados”.

También te puede interesar: El ciclismo urbano potencia el buen vivir de los ciudadanos

Finalmente, el motorizado Jesús Tirado dijo: “Como trabajador del manubrio, siempre hemos estado como mal vistos, por no cumplir las leyes, sin embargo desde mi lado, puedo decir que trato en la medida de lo posible de acatarme a las que conozco, se que todo cambia, pero no hay mayor información, eso sin mencionar que no contamos con los servicios viales idóneos y si bien es cierto, que todos cometemos infracciones, también lo es que en muchos casos no tenemos las condiciones, ni los conocimientos, por lo tanto es bueno de que se ejecuten medidas, donde nos puedan instruir de cambios y además nos traten de buena manera”.

DANIEL MELLADO | KARLA TRIMARCHI | elsiglo

FG