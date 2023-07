Mariangel Ruiz de vuelta a Portadas

“Portadas Al Día” brindó una cálida bienvenida a Mariangel Ruiz, este lunes 17 de julio, como animadora invitada durante toda la semana, en la que compartirá a través de las diferentes secciones que dan vida al magazine junto a su staff de animadores integrado por el dinámico José Andrés Padrón, la querida Isabella Rodríguez, la chispeante Mariela Celis, el galán Leo Aldana, la cariñosa Gesaria Lapietra, el emprendedor Jordán Mendoza y la frescura y talento de Génesis Quintero y Mario Bruno.

“Estoy muy contenta porque siento que el tiempo no pasó, es como si la época que viví hace diez años , hubiese transcurrido la semana pasada. Es lo que siente uno cuando llega a casa, exactamente, y está rodeado de su familia, no importa el tiempo que haya pasado, la familiaridad y el cariño es igual o mayor. La admiración mutua está presente, la admiración hacia todos mis compañeros, no sólo los que están frente a las cámaras, sino detrás de cámara, en producción, todo lo que es el trabajo técnico. Afortunadamente voy a estar varios días, toda esta semana”, resaltó Mariangel al hablar de lo que ha significado estar de regreso al magazine que la vio nacer como animadora, cuando se estrenó Portada’s, y que ahora en una nueva etapa ha sido bautizado con “Portadas Al Día”.

Ruiz, destacó que interactuar junto a los animadores del programa fue estupendo, “porque a pesar de que a algunos los conocí hoy, me parecen unos muchachos brillantes , talentosos, trabajadores, cercanos, con ganas de comerse el mundo, y eso me encanta. Voy a estar disfrutando mucho esta semana en Portadas Al Día, encantadísima de estar aquí.”

Proyectos personales

En cuanto a sus actividades profesionales y proyectos a corto plazo, Mariangel, destacó: “estoy dedicada 100% a mi trabajo con las redes sociales y también con la animación de eventos privados a los que asisto. Tengo negocios en el ámbito deportivo y de entretenimiento, que estoy gerenciando, dirigiendo. Soy embajadora de marcas, más las labores de mi casa. Mi hija que está en proceso de estudiar en la universidad, en otra etapa, a ella le gusta mucho lo vinculado a lo audiovisual , quizás estudie cine, no está segura. Y bueno ocupándome de mi matrimonio , que ya tengo un año de casada, en eso estoy”,a lo que añadió, “estoy por comenzar a estudiar Psicología, me ha gustado siempre y siento que este es el momento ideal, porque ya mi hija se graduó de bachiller”.

Mariangel Ruiz de vuelta a Portadas

Por otra parte, señaló que dentro poco lanzará su canal de YouTube, “me encuentro en etapa de pre-producción y espero máximo en dos meses, que mi canal de YouTube esté activo”.

También te puede interesar: Sofía Vergara se divorcia después de siete años de matrimonio

“Tengo un segmento que se llama ‘Esto fue lo que leí’ , en el que comparto artículos de especialistas, que creo que son muy valiosos en Instragram , temas de interés que tienen que ver con psicología, neuroplasticidad , humanidad, con tecnología a veces, con mejorar como sociedad”.

elsiglo

MV