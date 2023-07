Están “cuadradas” las ventas de cachapas

Las ventas de cachapas no han estado “redondas” como la forma de este alimento criollo, sino todo lo contrario, han disminuido de manera sostenida recientemente, por lo que los comerciantes del ramo tratan de luchar contra la barrera que representan el bajo poder adquisitivo de la gente.

La venta de cachapas en crisis de ventas

Los vendedores de este tradicional alimento venezolano destacaron que, a pesar de las dificultades, tratan de ofrecer precios solidarios, conformándose con las pocas ganancias que obtienen.

VENDIENDO CACHAPAS

Eugenio González, quien tiene 8 años vendiendo cachapas, comentó que la situación está muy mal, pues la clientela, o tiene otras prioridades, o simplemente opta por el tipo de comida rápida como los perro calientes.

“No es un secreto que la situación país nos está afectando a todos y esto ha llevado a muchos ciudadanos a desistir en comprar comida callejera y enfocarse en comprar alimentos para el hogar”, comentó.

Indicó que él mismo cosecha el maíz con el que hace sus cachapas, lo que le permite abaratar costos y ofrecer mejores precios.

PRECIOS ACCESIBLES

“Yo vendo una cachapa en tres dólares, mientras que los otros comerciantes las tienen en cinco o hasta en seis, pero ni así he logrado hacer que los clientes vengan a comprar”, lamentó.

González también vende mazorcas y masa para las cachapas, cuyo precio actual es de 80 bolívares, “es más barata que en otros lados y es lo que más genera, pero de todos modos es poca”, confesó.

“Yo trabajo de martes a domingo, no tengo mucho descanso, a veces el sol es insoportable, pero no tengo de otra, lo que me queda es seguir a delante”, dijo para finalizar el comerciante.

