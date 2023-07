Esta semana, el alcalde del municipio Libertador Gonzalo “Chacho” Díaz, entregó solvencias, licencias y exoneraciones a 150 personas, entre comercio y vivienda, entre los que destacan negocios que se encontraban inactivos, a quienes se les está brindando la oportunidad de reabrir sus puertas y generar nuevos empleos.

Más de 150 personas se vieron beneficiadas con estas solvencias, licencias y exoneraciones

Asimismo, fueron entregados 60 exoneraciones de propiedad inmobiliaria, en su mayoría adultos mayores y personas de pocos recursos.

SOLVENCIAS Y EXONERACIONES

“Nosotros seguimos trabajando, semana tras semana, entregando licencias, solvencias y exoneraciones a gente que realmente lo requiere”, expresó “Chacho” Díaz.

Del mismo modo, el burgomaestre afirmó que esta dispuesto a continuar con este acercamiento entre las autoridades municipales y los comerciantes, así como con el pueblo porque “creemos que la integración de todos hará que saquemos el municipio adelante”.

Gonzalo Díaz, alcalde del municipio Libertador

En este sentido, Díaz explicó que muchos de estos comercios beneficiados, había cerrado sus puertas por distintos motivos relacionados con las dificultades de la economía venezolana y por esto, desde la Alcaldía se les brinda la oportunidad de volver a empezar y seguir laborando, con la finalidad de reactivar el comercio.

NUEVOS EMPLEOS

“Supongamos que sean 30 comercios y que al abrir, cada uno genera un solo empleo, entonces el municipio está garantizando como mínimo 30 nuevos empleos y si generan por lo menos otros dos o tres de manera indirecta, mejor todavía; eso aporta mucho en un municipio que se catalogaba como dormitorio porque la gente de aquí trabajaba en otras ciudades.

En cuanto al pago de los tributos, el acalde aseguró que “la gente ha ido entendiendo”, y por eso pagan sus impuestos, porque los ven reflejados en muchos beneficios para las comunidades y por eso los exhortó a que continuaran haciéndolo y a los que no a que expresaran sus motivos. “Aquel comerciante que no manifieste su problemática, no podremos ayudarlo porque no somos adivinos, porque de lo contrario, nosotros estamos prestos para escucharlos y buscar soluciones”, precisó.

PLANES DE MANTENIMIENTO

En este orden de ideas, el primer mandatario municipal, acotó que gracias a los contribuyentes que le apuestan al municipio, las comunidades ahora cuentan con ambulancias, camiones compactadores, pozos de agua, alumbrado público, camiones cesta, se han sustituido más de 14.000 metros de tubería de aguas servidas, se han llevado a cabo planes de mantenimiento y embellecimiento, sobre todo en los sectores más vulnerables.

“En poco tiempo podremos decir que nuestro municipio es una ciudad y no por los grandes edificios, sino por los ciudadanos con conciencia superior y con sentido de pertenencia”, concluyó Díaz.

Personas de la tercera edad y de bajos recursos recibieron la exoneración de propiedad inmobiliaria

Por su parte, Omar Del Pino, superintendente del municipio Libertador, comentó que le han dando cumplimiento a las instrucciones del alcalde Gonzalo Díaz en cuanto a la dignificación del municipio que tanto lo necesitaba.

BENEFICIO A LOS CONTRIBUYENTES

“Son beneficiadas mas de 100 personas, contribuyentes del municipio, entre ellos, la exoneración de licencias de actividad económica, que se le otorga a las personas que comprueban que no están en la capacidad de sostenerse económicamente en el municipio por alguna razón”, acotó Del Pino.

Del mismo modo, el superintendente añadió que también entregaron licencias de actividad económica a los contribuyentes que han venido cancelando regularmente sus tributos. También se les otorgó la exoneración de propiedad inmobiliaria a un grupo de personas, en su mayoría adultos mayores y personas de pocos recursos, “porque nuestra intención es mantener este municipio, regar ese pequeño árbol que en un futuro nos pueda dar sombra”.

