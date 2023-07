Sobredosis de Soda llega con su tour “Al calor de las masas”

Mariano Albergoli, Julio Di Liscia y Ezequiel Pérez, integrantes de la banda Sobredosis de Soda, llegaron a Venezuela este miércoles 12 de julio con su tour “Al calor de las masas” para ofrecer tres conciertos en Caracas, Valencia y Barquisimeto.

Los chicos, quienes crearon la agrupación en el año 2005, le rinden tributo a una de las bandas más importantes e influyentes en toda la historia del rock: Soda Stereo y con ello, el legado que dejó su principal vocalista, Gustavo Cerati.

La terraza de The View, uno de las nuevas apuestas en Caracas para la música, el entretenimiento y esparcimiento, fue el lugar propicio para conversar con ellos bajo la compañía de la luz de la ciudad y con la montaña El Ávila como fondo. Aunque la lluvia se hizo presente antes, la salida de un arcoíris marcó el inicio del encuentro de la prensa con los muchachos nativos de Argentina.

Mariano, el vocalista principal y quien tiene un enorme parecido con Gustavo Cerati, comentó que con las presentaciones que harán en el país lo que esperan es renovar “el lindo momento que se vivió el año pasado” y aseguró que con Al calor de las masas pretenden es tener presente la música de Soda Stereo.

“Es una celebración a un artista que rompió todas las barreras del continente”

Además, afirmó que “la ideología artística de Gustavo es ser más modernos, más vanguardistas y este show propone cómo sería un show de Soda Stereo en el 2023. Es una celebración a un artista que rompió todas las barreras del continente y se convirtió en una persona muy querida en cada ciudad donde vamos. Al calor de las masas busca eso: nosotros y cada fan de Soda cantando sus canciones y mandando un beso al cielo”, expresó el conversador cantante.

Mariano y sus compañeros saben perfectamente el compromiso de rendirle tributo a Soda Stereo y lo que significa para el extenso público que esta banda cautivó, sobre todo porque son canciones que quedaron en la mente de cada fanático y que ahora “las nuevas generaciones descubren y adoptan como propias”, dijo y añadió -con asombro- que a sus shows asisten chicos y chicas con sus padres y/o abuelos.

“Te encontrás con fans de Soda de esa época cuando salió Nada personal a esta generación nueva”, expresó Mariano en perfecto acento argentino.

Los integrantes de Soda Stereo se separaron en 1997 y se reencontraron diez años después. No obstante, en 2005 cuando nace el tributo a la banda, Mariano contó que con el paso de los años cambiaron lo que ellos ofrecían para su público, inclusive, llegaron a tocar en ciudades donde Soda Stereo no lo había hecho, pero tras el accidente cerebro vascular de Gustavo Cerati en mayo de 2010 y su posterior fallecimiento en 2014, pensaron que el tributo había llegado a su fin. Y no fue así.

Nostalgia y reencuentro

“Pensábamos que la fiesta había terminado y que no había motivo para celebrar, pero paradójicamente nuestras redes explotaban con mensajes de: ¡ahora más que nunca, por favor, toquen!” y desde entonces los temas de Soda Stereo que popularizó Gustavo Cerati, se convirtieron en nostalgia y “de reencuentro para todos”, comentó.

¿Qué ha sido lo más difícil y lo más fácil de hacer este tributo a Soda Stereo?

Para Julio, quien está a cargo del bajo, expresó que lo más fácil ha sido la conexión con el público y que lo más complicado a la vez es “lograr plasmar la obra de Soda y de Gustavo de una manera más fiel posible metiendo nuestras características personales”, dijo el amable músico y con voz risueña agregó que el único fin importante que ellos tienen es la interpretación en el imaginario de la gente.

“Arrancamos por el tributo, una cosa llevó a la otra y hoy jugamos con ese imaginario del qué habrá sido después”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

En el mundo existen muchas personas que le rinden homenaje a otras estrellas del canto y aunque cuentan con talento propio para poder hacer esa labor, pueden estar más vulnerables al cuestionamiento público. Este no es el caso de Sobredosis de Soda, pues Mariano contó que Gustavo Cerati supo de ellos y de lo que hacían y se mostró “interesado, feliz y agradecido porque le habían hablado del respeto con el que se hacía este show”, comentó el cordial vocalista.

De lo que también están claros es que le ofrecerán a su público un espectáculo renovado y aseguran que los shows de Caracas, Valencia y Barquisimeto no serán iguales.

“Siempre habrá algo diferente y a lo mejor tocamos alguna canción que el equipo no esperaba (risas)”, añadió Mariano.

Gira por otros paises

Después de Venezuela, el tour Al calor de las masas continuará por algunas ciudades de Buenos Aires, Argentina; México, Chile, Colombia y posiblemente España. “Es hermoso encontrarnos en cada ciudad con un público que quiso tanto a Soda Stereo”.

¿Qué viene después de Al calor de las masas?

Entre risas, Julio comentó que no saben todavía, pero sí aseguraron él y Mariano que, como agrupación, quieren subir la cuesta siempre y, ahora mucho más en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. “La idea es reinventarse siempre. Quien nos vio el año pasado, ahora este año se reencontrará con un show totalmente renovado”, finalizó el vocalista principal.

Estos son los lugares donde se presentará Sobredosis de Soda en tres ciudades de Venezuela:

Jueves 13: Anfiteatro de El Hatillo, Gran Caracas.

Viernes 14: Hotel Hesperia, Valencia, estado Carabobo.

Sábado 15: Hotel Trinitarias Suites, Barquisimeto, estado Lara.

Caracas

