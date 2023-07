La Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) en el estado Aragua, entró en una nueva era con la llegada a la presidencia de Héctor Gómez Camperos, quien tomará las riendas de este poderoso aglomerado gremial con un objetivo: sacar adelante al empresariado aragüeño que se ha visto golpeado en los últimos años.

En este contexto, el nuevo presidente de Fedecámaras Aragua, explicó en su visita al elsiglo, que su designación se concretó el pasado 28 de junio durante una asamblea en la cual se eligió al comité ejecutivo que estará al mando desde este 2023 al 2025.

“Tenemos retos, tenemos compromisos. De alguna manera Fedecámaras Aragua siempre ha sido una vitrina y un modelo, digamos así, de proyección en el sentido profesional”, aseguró Gómez Camperos.

Comentó que la recién electa comisión está integrada por gente comprometida con el gremio, y conforman grupos productivos de gran importancia para nuestra región.

“La parte industrial, la parte comercial y, por supuesto, también el tema construcción. No es menos cierto, pues, que Fedecámaras, de alguna manera, siempre ha estado participando y apoyando todo el proceso que representa valorar y cuidar los intereses del empresariado, esa es principalmente nuestra misión en este momento”, añadió.

Retos a vencer



El líder gremial está conciente que levantar los ánimos y estimular a los agremiados a seguir adelante no son tareas fáciles, pero asume bajo este reto la nueva gerencia, atento a los acontecimientos que puedan ocurrir en los próximos meses en materia económica.

“Representa un fuerte compromiso, representa retos importantes, sobre todo en los próximos dos años donde vienen años bien complejos, de muchos posibles cambios, y Fedecámaras pues siempre va a estar atenta a todo lo que sucede en el acontecer regional, y por supuesto participando a nivel nacional”, expresó.



Entre sus planes para el segundo semestre de 2023 destaca seguir enfocados en puntos desarrollados por la gestión anterior, presidida por Pier Luigi Michelangelo, y mantener la vigilancia en procura de mejores escenarios económicos para el empresariado aragüeño; “fomentar el libre ejercicio económico y por supuesto todo esto dentro de unos procesos bien limpios y por supuesto también la democracia”.



“Si hay algo que caracteriza a Fedecámaras es que estamos pendientes de que todos tengan oportunidad de crecer, de que el empresario aragüeño tenga participación, de seguir generando vínculos, ampliando los puentes con los entes públicos, con los cuales siempre hemos tenido una excelente relación; nos escuchan, planteamos soluciones y creo que ese es el deber ser, tenemos que estar atentos a presentar propuestas viables para que sea un relación ganar-ganar”, añadió.

Triunfos tributarios



Y las experiencias durante los 16 años dentro del mundo gremial han quedado en evidencia en el último año, cuando han logrado desarrollar importantes acercamientos con las autoridades regionales.

“Hemos tenido excelentes relaciones con los agentes de las fuerzas vivas políticas del estado, los agentes públicos y alcaldías”, puntualizó.

Incluso, Gómez Camperos destacó que en los últimos dos años como primer vicepresidente de Fedecámaras, conquistaron significativos triunfos en materia fiscal, una de las necesidades básicas del empresariado actualmente.

“Recientemente hubo una reunión en la Cámara de Comercio donde se rebajaron algunos impuestos, precisamente eso fue liderado por la parte de comercio. Por otro lado, también nos hemos reunido con la ciudadana gobernadora Karina Carpio, siempre buscando planteamientos”, destacó.

Reducción de impuestos

A esto se sumó una importante reducción de impuestos emitidos por el Servicio Tributario del estado Aragua (Será), medida que contribuye al crecimiento del campo empresarial.

Esos acuerdos surgen “precisamente con el fin de que se logren cuantificar y reducir esos montos para que realmente no se sigan cerrando comercios. No es tampoco para nadie un secreto que estos primeros seis meses económicamente han sido muy difíciles, han cerrado muchos negocios porque no hay las ventas que se esperan. A eso le sumamos pues la parte impositiva y realmente la gente o el inversionista, de alguna manera el emprendedor, se le hace muy cuesta arriba, y la idea es que se abra negocio, que se genere movimiento económico, y que pueda llegar a los impuestos, y que como dije anteriormente, sea un ganar-ganar”, enfatizó.

30% de la capacidad empresarial



Gómez Camperos precisó que durante este último año se ha logrado registrar una capacidad empresarial instalada entre el 25 y el 30%; “empresas que pueden producir mucho más y que de alguna manera tenemos que seguirlos apoyando, que ellos mantengan su actividad”, comentó.

El nuevo líder regional de Fedecámaras, quien también es promotor inmobiliario, destacó que el orgullo del empresariado sigue intacto, pero hay factores que siguen vulnerando su accionar.

“El tema de importación, que ha hecho mucho daño al empresariado nacional. Eso es una de las cosas que también hay que ver, tiene que haber un equilibrio para que la producción nacional sea buena, sea positiva y por supuesto tenga un buen posicionamiento de mercado”, indicó.

Elecciones de Fedecámaras



En otro tema, Héctor Gómez Camperos informó que ya se están preparando para la 79° Asamblea Anual de Fedecámaras, que se celebrará en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, del 20 al 23 de julio.

Al respecto, el presidente de Fedecámaras Aragua valoró el esfuerzo de la actual gerencia nacional, creyendo firmemente que están haciendo su mejor esfuerzo.

Destacó que se encuentran “muy atentos a las nuevas autoridades, donde por supuesto hay un comité gerencial presidio por Adán Celis, un reconocido empresario carabobeño que hace vida gremial desde hace mucho tiempo, a él y a su equipo pues le deseamos mucho éxito y estaremos muy atentos a este magno evento”, expresó.

Gómez Camperos hizo hincapié en la importancia de esta asamblea nacional, considerando que se verá reflejado el máximo compromiso asumido por el gremio empresarial, pues “se mantienen los procesos a pesar de las dificultades”.

Aragua necesita financiamiento



Gómez Camperos abordó otro tema clave: financiamiento. Al respecto, consideró un hecho que la falta de crédito para la empresa por parte de entes públicos y privados afectó la producción nacional, por lo cual reitera la necesidad de reactivar esta área bancaria.

“El empresario aragüeño necesita financiamiento. Creo que es muy importante ver de que manera logran ellos obtener recursos frescos, con buenas capacidades, intereses y que puedan realmente pagar lo que necesita”, añadió.

Especificó que el campo industrial y comercial necesita materia prima, mejorar la producción, actualizar los equipos, invertir para que las empresas vayan creciendo. “De alguna manera el empresariado ha tratado y ha luchado de mantenerse, pero necesita actualizar equipo, y por supuesto, poder mejorar su capacidad productiva. Creo que ese sería un detalle muy importante”, apuntó.

Emprendimientos formales



Con respecto al auge de los emprendimientos, considera que esta tendencia impacta de manera positiva la economía de la región y del país. Sin embargo, Gómez Camperos destacó que Fedecámaras plantea la necesidad de que estos emprendimientos sean formales.

Al final, luego de un esfuerzo personal de poner en movimiento un proyecto productivo, este “tiene que estar sostenido en algo formal, donde se generen impuestos, y que de alguna manera se pueda generar todo un movimiento económico, donde se vean beneficiadas todas las partes”, aseguró.



Cómo última reflexión, el presidente de Fedecámaras del estado Aragua reiteró que los empresarios organizados mantienen su compromiso con el desarrollo y la patria.



“Que sigan viendo a Fedecámaras como un ente que aporta, como un ente que realmente está pendiente del acontecer regional, que de alguna manera hemos estado siempre atentos a mejorar. Insisto, a ampliar los canales para buscar alternativas y seguir presentando propuestas que sean viables para el beneficio de todos. Creo que ese tiene que ser el mensaje final”, sentenció.

Hoja de vida

Técnico Superior Universitario en Administración.

Corredor Inmobiliario Certificado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela con 41 años de experiencia.

Promotor Inmobiliario socio fundador de Grupo Dorle, empresa constructora de las residencias Parque Choroní I, II, III y IV, y de Narayola I y II entre otros.

Fundador y Director de la Empresa Inmobiliaria Abitare.

Expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Aragua (Caminaragua)

Actual Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV)

Junta directiva

Carlos Arturo Aguirre (construcción) 1er.vicepresidente.

Francesco Gallo (comercio) 2 do.Vicepresidente.

Gonzalo Penagos (Industria) Tesorero.

elsiglo