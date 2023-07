Caravanas estudiantiles deben contar con autorización de las alcaldías

Las caravanas estudiantiles deben contar con la autorización de las alcaldías para que se puedan llevar a cabo, informó el miércoles el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos

El también militar dijo que la medida sobre las llamadas caravanas estudiantiles de fin de curso tiene como finalidad proteger a la población de accidentes viales.

«Nosotros hemos hecho un alerta con relación a estas caravanas. Hay alcaldes que han restringido estas actividades, sin embargo, nosotros con la finalidad de proteger al pueblo venezolano, hicimos un estudio previo y desde 2018 a 2022 fallecieron 6 jóvenes por caída de vehículos y más de 250 accidentes diversos», dijo en entrevista con Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio.

Recalcó que con estas restricciones garantizan la seguridad ciudadana, por lo que el llamado de las autoridades es de prevención. «De manera que cualquier actividad que se vaya a realizar debe tener la autorización de la alcaldía respectiva. Si hay menores de edad deben tener los permisos del Consejo Nacional de Niños y Adolescentes, no debe haber consumo de alcohol, no se debe circular por vías expresas, autopistas», aclaró.

El funcionario recomienda evitar las caravanas estudiantiles, sin embargo, aclaró que la medida no es represiva, sino preventiva y de resguardo a la vida de las personas.

«Lo que queremos es que los jóvenes disfruten su graduación con su familia (…) la orientación es tomar conciencia de que es una actividad de alto riesgo que incide negativamente en el libre tránsito de las personas», dijo.

elsiglo, con información de El Nacional

CJL