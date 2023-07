Luego de diez años, hablaron los candidatos en Venezuela

Transcurrió más de una década para que en Venezuela volvieran los debates públicos, previos a una contienda electoral y en esta oportunidad “Hablan los candidatos”, fue un evento convocado por 35 organizaciones ciudadanas que buscaban con esto hacer que los precandidatos presidenciales expresaran los puntos en los que coinciden y en los que difieren, pero de una manera democrática, cumpliendo los parámetros del respeto y el reconocimiento.



Ocho de los 13 precandidatos participaron en este evento que se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello; sin embargo, dejaron claro que este es solo el punto de partida para impulsar otro tipo de encuentros, no solo para fijar posturas, sino para establecer estrategias que los podrían llevar a lograr el fin común que es un cambio de gobierno.



Precedente en Venezuela

En este sentido Ayrton Monsalve, miembro del comité organizador de este debate aseguró que se pudieron percibir resultados positivos que marcan un precedente en el país. “Por encima de la tesis que imperaba de que el debate solo profundizaba las heridas de quienes hacen vida en la oposición venezolana, hoy tenemos resultados totalmente distinto; vimos a una oposición donde hay diferencias que quedaron en evidencia, pero que se reconocen y se respetan”, comentó Monsalve.





En cuanto a la ausencia de Henrique Capriles, quien no apoyó la idea de que se hiciera un debate entre los mismos opositores, Monsalve aclaró que “desde el respeto acogimos su ausencia”, sin embargo afirmó que su tesis está errada en lo que se refiere a la realización de encuentros como este.



“El debate nos da una oportunidad de construir ideas más contundentes que terminen decantando cual es la postura de la oposición frente al cambio político en Venezuela. El debate no es el fin, es el medio de producción de las ideas que los ciudadanos tienen derecho a escuchar”, precisó.

El gran debate del día



En otro orden de ideas, vale precisar que el gran debate del día se vivió en torno al tema de las inhabilitaciones políticas que, si bien los candidatos coincidieron que no son constitucionales, hubo división de criterios entre los que piensas que se debería respaldar al ganador de la elección primaria aún si está inhabilitado y los que consideran la opción de llegar a algún tipo de consenso para la sucesión a otro candidato si al ganador no se le permite inscribirse en las presidenciales.



No obstante, algunos aclararon que ya existen planteamientos y estrategias que están sobre la marcha, para que se respete la decisión de los ciudadanos en cuanto al candidato que desea que los represente en la contienda contra el sistema que ha gobernado el país durante 24 años, sin embargo, no dieron detalles al respecto, para “no alertar a Maduro”.

Andrés Velásquez



Una vez iniciado el debate, desde el podio número uno, Andrés Velásquez, representante del partido La Causa R, ex gobernador del estado Bolívar y ex diputado a la Asamblea Nacional, afirmó que dentro de los errores que ha cometido la oposición está el no haber concretado una unidad más allá de lo electoral y de los intereses políticos, por eso consideró este encuentro como “el comienzo de la verdadera unidad”.



En cuanto a posibilidad de buscar otras opciones de consenso, que no sea la elección de este 22 de octubre, Velásquez hizo hincapié en que las primarias deben ser “la primera, la segunda y todas las opciones”, para que no sea el gobierno nacional quien decida el candidato de la oposición.

Inaceptable ser sumisos

“Es inaceptable que seamos sumisos y claudicar ante lo que exige el régimen. Estamos enfrentando una dictadura criminal y considerar la sucesión de un candidato es como decirle al tirano que siga inhabilitando, por lo tanto, hay que defender al candidato que elijan los ciudadanos”, continuó el político.



Este candidato aseguró que su propuesta consiste en la dignificación de Venezuela y dentro de las prioridades está la libertad de los presos políticos; por lo que además hizo un llamado a no olvidar a los estudiantes “vilmente asesinados por el régimen criminal”, ya que su lema de campaña es “justicia, reparación y nunca más repetición”.

María corina Machado



Por su parte, la candidata María Corina Machado, enfatizó en que esta lucha es para liberar a todo un país de la tiranía, incluso a aquellos funcionarios a quienes no les han permitido actuar con las bases de su conciencia y en este sentido, aprovechó la oportunidad para dirigirse a los hijos de los presos políticos para decirles: “sus padres son héroes”.



Sobre el tema de la elección primaria, Machado aseguró que los venezolanos están entendiendo la importancia de la participación masiva y que este proceso consiste en la construcción de la fuerza ciudadana.

“Son 24 años de este sistema y duele mucho, pero el aprendizaje es enorme, porque aquí nadie se chupa el dedo, sabemos a lo que nos enfrentamos, pero este régimen perdió su gente y nosotros los estamos recibiendo con los brazos abiertos”, continuó la precandidata.

Sobre las inhabilitaciones, Machado insistió en que hay que ir hasta el final, “el futuro se construye cada día, así como nos decían que las primarias eran imposibles y aquí vamos, así mismo vamos conquistar las elecciones presidenciales”, dijo.

Carlos Prosperi



El candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, habló sobre algunos errores que le han pasado factura a la oposición venezolana. “Tenemos que pedirle perdón a Dios porque los errores que hemos cometido los políticos, afectaron a nuestro pueblo, y hasta hace poco cuatro o cinco partidos creímos que éramos la unidad, pero también comprendimos que el pasado lo tenemos que dejar en el pasado y como jóvenes luchar por una Venezuela libre para todos los venezolanos”, expresó.

Dentro de la propuesta de este candidato está devolver a los jóvenes una Venezuela próspera con el retorno de las Becas Gran Mariscal de Ayacucho, entre otras estrategias, pero antes de esto, primero deben consolidar un cambio político.



“No existe fraude electoral si nos unimos y salimos a votar, el ejemplo lo dio Barinas; hay que hacer valer las reglas de la ciudadanía y la libertad y en ese sentido, nunca podrán arrebatarnos la fe y la esperanza”, puntualizó Prosperi.

Freddy superlano

En este sentido, Freddy Superlano, quien protagonizó precisamente el evento mencionado por Prosperi en el estado Barinas, al ser inhabilitado políticamente luego de haber ganado las elecciones en dicho estado llanero, aseguró que una de las cosas prioritarias luego de consolidar el triunfo electoral en las presidenciales es cerrar El Helicoide y por esto se dirigió a las víctimas del actual gobierno y a los presos políticos para decirles: “la justicia tarda pero llega”.

En cuanto a las acciones a tomar en cuanto a las inhabilitaciones políticas, a diferencia de lo que aseguraron otros candidatos, Superlano precisó que “no hay un mecanismo diseñado”, pero que debe respetarse la decisión del pueblo.

Delza Solórzano



Sobre la realización de este debate, Delza Solórzano enfatizó en que este tipo de encuentros permite a los ciudadanos valorar las propuestas de cada candidato y votar según la oferta de los mismos y no por la persona más popular.



Entre los errores de la oposición que consideró la candidata al momento de su intervención, está el no decirle la verdad al pueblo y “no entender que la unidad es importante para derrotar a una dictadura, además de no comprender que los políticos estamos para servir a la gente y no servirse de la gente”.



Sobre el tema de las sucesiones, Solórzano expuso que hay que tomar en cuenta el ejemplo de Barinas y Bolívar y que la oposición debe articularse dentro de las fuerzas democráticas para “derrocar al régimen de Maduro” que es el objetivo que tienen en común.



“Las inhabilitaciones no son constitucionales, pero vamos a elegir un líder no a un caudillo, por eso insisto en buscar vías democráticas. He enfrentado con rebeldía al régimen chavimadurista y tenemos la obligación de decirle a los jóvenes no han visto otra cosa, a los abuelos, a los productores y empresarios, que es posible enfrentar a un régimen criminal a través de la democracia”, concretó la candidata.

AME2553. CARACAS (VENEZUELA), 12/07/2023.- Andrés Caleca interviene hoy durante el primer debate de precandidatos presidenciales opositores, en Caracas (Venezuela). Los candidatos a las primarias opositoras del 22 de octubre en Venezuela se mostraron este miércoles divididos ante la idea de establecer una línea sucesora para definir la candidatura presidencial, en caso de que gane las internas uno de los políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos por dictamen de la Contraloría. EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ

Andrés Caleca



El ex rector del CNE, Andrés Caleca, también estuvo presente durante este debate y aceptó que dentro del panorama político actual, cuentan con un “enemigo formidable” que tiene mucho poder pero que no tiene votos y es con esa herramienta con la que deben derrotarlo.



En este sentido, Caleca confesó que aunque 80% de los venezolanos rechaza el gobierno de Nicolás Maduro, solo 20% apoya a la oposición, porque el resto de la población está decepcionada de los políticos del país, por eso resaltó la importancia de llegar a ellos, porque “si no somos capaces de inspirar al pueblo y hacer que confíen en que sí podemos hacerlo, no estamos haciendo nada”.



“Tenemos que reunirnos (la oposición) fuera de las cámaras para analizar lo que tenemos por delante, hoy (ayer) nos pusimos de acuerdo en varias cosas y vamos a analizar todos los peligros para dar respuesta conjunta a todos los venezolanos”, puntualizó el candidato.

Tamara Adrián



“La juventud no es futuro sino presente”, aseguró la candidata a la primaria presidencial Tamara Adrián, quien además añadió que Venezuela no necesita políticos sino estadistas y aunque consideró una utopía lograr reglas democráticas claras, está decidida a que la oposición debe “colarse” para construir una nueva Venezuela.



“Este gobierno no puede considerarse dictadura porque no entró por la fuerza, sin embargo impiden los derechos a la libertad y nosotros ahora debemos lograr enfrentarnos a un régimen que democrático no es, pero que puede ser vencido a través del voto”, afirmó Adrián.



Entre la propuesta de esta candidata, en el caso de ser electa como presidenta está el proyecto de modificar todo el sistema educativo venezolano para que este se adapte a los nuevos tiempos. “Venezuela no ha entrado en el siglo XXI y hay que hacer algo para que los venezolanos que se han quedado atrás en el mundo tecnológico, puedan reeducarse y todo esto trae consigo algunas reformas en un gobierno que dé desarrollo con inclusión”, añadió.

César Pérez Vivas



Desde el último podio, César Pérez Vivas expresó que el proyecto que ha presentado a todo el país propone un cambio en el modelo político, económico y cultural, pero para eso, deben unirse en un solo movimiento que garantice la transformación y “curar de raíz la causa de esta dictadura” y así colocar el eje central de la economía en la empresa privada.



“Si somos demócratas, trabajemos por la democracia (…) Maduro quiere sabotear el proceso electoral, pero hay que dejar que sea él quien le dé el palo a lámpara y no nosotros, porque ya tenemos estrategias de mucho peso puestas sobre la mesa, pero que no podemos revelar para que Maduro no se adelante”, acotó Pérez Vivas.



El precandidato presidencial aseguró que el compromiso de la oposición debe ser defender las primarias, ya que estas han de construir “el camino para acabar con la dictadura”.

“Nos duele en el alma lo que ha destruido Maduro y sus camarillas y nos parte el alma la miseria y la pobreza a la que nos han condenado, pero eso nos compromete profundamente en esta lucha, porque Venezuela volverá a ser la gran patria de América latina”, concluyó Pérez Vivas.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | BETZABETH DELGADO