Nuestra visión nos lleva a que tenemos que desenmascarar a ese sector o esas cabezas de ese sector de la oposición y exigir y luchar por la renovación de liderazgo en la política venezolana, por la renovación de los liderazgos de la oposición venezolana”, afirmó el dirigente Luis Ratti, en visita al diario elsiglo.

“Este gobierno (que preside Nicolás Maduro) ha sido demasiado blandengue, con una cuerda de chantajistas que han utilizado la política para sus beneficios personales, para sus negocios que han golpeado al pueblo venezolano.



El político ha sido noticia en los últimos días, especialmente el lunes, cuando interpuso, ante el Tribunal Supremo de Justicia, un recurso para anular el proceso de primaria de un bando de la oposición, que ha sido pautado para octubre próximo.

“Esa elección viene siendo saboteada desde adentro, desde el principio. Nosotros en el mes de enero empezamos a trabajar en función de presentar a Venezuela una candidatura única, que unifique a los venezolanos. ¿Por qué? Porque todas las encuestas te hablan que el 70% de los venezolanos no creen ni en el peor Gobierno de la historia, pero tampoco en la peor oposición de la historia. Y por ello (el pueblo) no quiere votar”, puntualizó.

En ese sentido dijo, por ello hay que presentar una propuesta que unifique al pueblo venezolano. “No que lo unifique al mismo G4, no que lo unifique los mismos personajes que están desde el 2002 hasta hoy, manejando la política opositora venezolana y que le vendieron al mundo, que ellos son la única oposición y que creen son la oposición mayoritaria. Eso se acabó, son una oposición minúscula, porque hoy en día, quiénes son mayoría, lo que no creen en ningún político”, acotó.

Para Ratti, los que están al frente de la Primaria, pasaron por encima de una serie de instrumentos legales, como la Ley de Participación Electoral, la de Participación Ciudadana y la misma Constitución Nacional. “Nosotros caminamos y buscamos los mecanismos para ser recibidos por el CNP, cosas que nunca lo hicieron.

Y de alguna manera, dentro de su ambigüedad, evidenciamos que es solamente un gran negocio y que siguen instrucciones de dos o tres personas, producto de que manejan el mismo sistema, los mismos pasos y el mismo camino como lo han hecho desde el 2002 hasta hoy”.

Si son los mismos personajes -subrayó – que actúan de la misma manera, vamos a ver los mismos resultados. Ellos participan en unos procesos y luego dicen a última hora “no vamos a ir.

Luis Ratti asegura que no hay autoridad

Esas elecciones se convirtieron en un instrumento de chantaje, de manipulación. María Corina Machado lo está tomando por las bielas para después llamar al caos y a la violencia, y decir, que no van, que no los dejan participar, por lo que hay que salir a la calle. Pedirán intervención extranjera, para decir que en Venezuela hay una dictadura”.

Ratti aseguró que si existiera un poquito de autoridad en este país, “esta señora (María Corina)” no lo estuviera haciendo”.

Especificó que mañana sus abogados tienen que estar en la Sala Electoral, esperando un pronunciamiento de parte de esa instancia del máximo Poder Judicial ante el recurso que interpuso.

“Pudiera ser jueves o la próxima semana. Pero estamos convencidos que las primarias no se van a dar. Y lo más importante, hay que hablar con la transparencia, con la verdad posible al pueblo. Henrique Capriles sabe que no van. Manuel Rosales siempre supo que las elecciones primarias no van”, recalcó.

Nueva Oposición

El político, ante las cámaras de “elsiglotv” enfatizó que “no es un infiltrado del chavismo”. Señaló que en algún momento, el país tendrá una política limpia y una oposición distinta, “porque en Venezuela ha nacido una nueva oposición”. “Eso tiene que saberlo el mundo. No son ellos, ya no son ellos (el G4, ni quienes desean ir adelante con el Proceso de Primaria en octubre).

“Nosotros no somos parte de la Alianza Democrática, tampoco del G4 ni del Gobierno. Nosotros somos un camino diferente y como diferente, le vamos a plantear a Venezuela la única y verdadera candidatura independiente distinta para el próximo 2024”.

Evitar locura

Ratti expuso intención de amparo que introdujo al TSJ es para evitar una locura, por capricho de algunos pocos. “El cambio de la Comisión Nacional de Primaria debió realizarse hace dos meses. Hay un cronograma, hay unos lapsos, hay un tiempo, es evidente que no se puede. Aquí ya el proceso de primaria no puede existir. ¿Por qué? Primero, hay una cantidad de candidatos que están inhabilitados, está cometiendo delitos electorales según las leyes”.

Cuando un dirigente está inhabilitado, dijo, y sigue actuando en campaña política, llamando al voto, haciendo algunas cuestiones que pasan por encima de la ley electoral, estás cometiendo delitos.

Engañan al pueblo

“¿Entonces, por qué vamos a engañar al pueblo y manipularlo? Para decir que son la única oposición, que nosotros estamos opuestos por el gobierno. ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo desde un principio y buscamos otro mecanismo? ¿Por qué caer en un juego que ya lo repitieron? A ellos no les interesa ganarle a Maduro. Esa es la realidad. A María Corina no le interesa ganarle a Maduro. El mayor negocio de este sector es ser oposición. No le interesa transformar el país. Su negocio es ser las cabezas que se sientan a negociar con el Gobierno”.

Aclaró que se desmarca completamente del Gobierno, pero también de “esa oposición”. “No tenemos que ver con ninguno de los dos. Porque este es el peor Gobierno de la historia y también la peor oposición de la historia. No podemos estar con ninguno de los bandos. Basta de polarización. Venezuela requiere pluralidad”, añadió.

Manipulación rotunda

Por las últimas actuaciones, que asegura asume con mucha responsabilidad, Ratti ha sido atacado ferozmente por las redes sociales digitales. “Infiltrado no puedo ser porque no me han dejado ni siquiera participar en la Primaria. Yo creo que nosotros lo que hicimos fue dar un paso sin miedo. Pese a los ataques, a los bots de los maricorinos vamos a seguir por la calle del medio”.

¿Hay algo personal hacia María Machado? ¿La campaña es directa a ella?, se le preguntó al dirigente. Contestó: “No tengo nada contra de María Corina. Lo que no deseamos es que siga manipulando a los venezolanos, diciendo que ella es una nueva opción, nuevo liderazgo, no lo voy a permitir.

No sepuede permitir más daño para el pais

Decidimos hacer un trabajo en el país para no permitir que le sigan haciendo daño a los venezolanos, ni el Gobierno, ni ellos, porque sino el Gobierno va a seguir allí mucho más tiempo; los venezolanos están muy dolidos, muy golpeados, no creen en nadie”.

Manifestó que su objetivo es abrirles los ojos a los venezolanos. “La gente dice ¿por qué tú comparas a María Corina con Guaidó? Porque ahorita está haciendo lo mismo que hizo Guaidó en el 2019. Por qué tú comparas a María Corina Machado con Chávez, porque está haciendo lo que hizo Chávez en el 97 y 98 para ganar. Ósea, es una manipulación rotunda. Es el extremismo. Chávez fue el extremo de la manipulación hacia la izquierda y ella lo hace hacia la derecha. Pero al final es lo mismo”, subrayó.

No hay financiamiento

El dirigente político aseguró que su posición no tiene apoyo económico de extraña procedencia o bajo mesa, por ello duerme tranquilo. “No tengo nada que ocultar, nada que temer. No le tengo miedo a nada ni a nadie”, apuntó.

“Nosotros no tenemos que recibir financiamiento alguno ni del Gobierno, ni de los otros representantes de la oposición. Nosotros no venimos aquí a hacerles juego a nadie, de verdad que no.

Ahora, si estamos claros, que a este sector de la oposición lo respalda el dinero de 346 millones de dólares que recibió Dinorah Figuera y el Gobierno lo hace con los recursos del Estado, en eso estamos claros. Ahora al más pendejo (en su caso) si lo financia el gobierno.

Pregúntele a un poco de gente que anda en Ferraris; pregunte por esos 30 mil millones de dólares que desaparecieron de Pdvsa, que no se sabe quién es el culpable, dónde están las cabezas de todo eso.

Pero también pregúntenle a Guaidó de los reales que se robó y ahora anda diciendo que le prestan un trajecito para poder caminar en los Estados Unidos. Por favor eso molesta. Molesta verdaderamente que vean la cara de tonto al pueblo venezolano”, detalló.



La idea es unificar

Precisó que su objetivo es el de unificar, porque el Gobierno y la oposición en Venezuela deben construir una opción diferente a través de mecanismos electorales y democráticos. “La situación económica es terrible y el pueblo debe despertar y buscar soluciones electorales. No hay dictadura en el país, pero sí un Gobierno autoritario.

Las primarias no se llevarán a cabo y aquellos que intenten seguir el juego maquiavélico de María Corina Machado tendrán problemas. No tengo miedo, pues Dios y los ángeles están junto a mí”.

Mantiene que quienes se aventuraron al proceso de octubre próximo “violentaron la ley”. “No hay primaria. No habrá. Y el pueblo venezolano tiene que entender, y lo sabe Capriles y Rosales. Ellos saben que no va; ahora, si Capriles y Rosales deciden seguir el juego maquiavélico de MCM están en problemas, porque lo vamos a desenmascarar hasta la última gota de máscara que les quede, es lo que estamos haciendo ahora, desenmascarando uno a uno. Vamos a quitarle la concha a la cebolla”, resaltó.

A dónde vamos a parar

Ratti enfatizó que es candidato presidencial y se medirá a Nicolás Maduro y al PSUV. “Vamos a presentar los mejores planes de Gobierno, las mejores propuestas, mejor plan de Gobierno, el mejor camino político. Vamos a ir cara a cara con cada venezolano, recorriendo el país, mostrándole que Venezuela necesita la renovación del liderazgo político, que nosotros somos parte de una nueva generación, de una nueva política”, mencionó.

Confía que se comenzará a vivir algo distinto en el país, pero se construye, no es por arte de magia. “Dios ha permitido que este Gobierno esté allí y la oposición ha hecho todo lo posible para que este Gobierno permanezca.

Pero todo tiene su fin. Tenemos los mecanismos electorales y democráticos y por esa vía creo hay que construir la mejor opción, que no es una persona, no es Luis Ratti. La mejor opción es lo que construyamos algo diferente a lo que tenemos hoy, como Gobierno y lo que tenemos hoy como oposición”.

Despertar del pueblo

-Está llegando el momento que el pueblo despierte y va a entender que la salida es electoral. No estamos en una dictadura, para nada, no tuviéramos ni aquí ni allá. Dictadura hay en Corea del Norte, que nadie puede hablar nada porque de una vez le quitan la cabeza. Si hubiera dictadura, María Corina no pudiera hablar tantas sandeces por la calle.

Este gobierno es autoritario, un gobierno que ha hecho las cosas como les da la gana, que ha tenido las leyes a su favor. Porque esta oposición permitió eso cuando llamó a la abstención, porque esta oposición lo que ha hecho es sentarse a negociar con ellos.

Si el TSJ da a lugar al amparo que interpuso, Ratti propone un gran congreso del diálogo de la oposición, a puerta cerrada, sin medios de comunicación, para decirse las cosas claras, también para reconocer sus errores y arrepentirse por ellos.

“Pongamos las cosas en la mesa, clara y raspada, y desde allí arrancamos a presentarle al país la mejor opción. De los contrario, estamos convencidos, que seguiremos con la ruta que nosotros llevamos, nosotros vamos a presentarle a Venezuela una candidatura en el 2024 distinta a lo que hoy se conoce; hay tiempo, porque las elecciones son el próximo año”, finalizó.

HBRI. | elsiglo