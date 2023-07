Mototaxistas se resuelven con los “deliveries”

Los mototaxistas de Palo Negro, municipio Libertador, se las ingenian para llevar el pan a la mesa de sus hogares, teniendo que rebuscarse con las entregas a domicilio o “deliveries”, e incluso muchos alternan esta labor con ventas variadas.

En este contexto, Rafael Ramos, quien tiene 13 años ejerciendo este oficio, comentó que actualmente las carreras están “algo flojas”, pero asegura que resuelve sus ingresos semanales con clientes fijos.

“Gracias a Dios eso es lo que hoy me ayuda, este es un trabajo que me ha ayudado a mantener a mi familia”, explicó el motorizado.

Rafael Ramos

Ramos comentó que en años anteriores era excelente ser mototaxista, pero hoy en día lo poco que se hace es para llevar la comida al hogar.

Con respecto a la situación para surtir combustible, Ramos comentó que en la zona no son accesibles las estaciones de servicio subsidiadas, no obstante, prefiere no perder el tiempo en colas y movilizarse, generar ganancias, e invertir en gasolina dolarizada.

Mototaxistas y deliveries

“Uno pierde demasiado tiempo en la subsidiada, prefiero echarle gasolina dolarizada, y siempre ha sido factible. Como tengo años trabajando de mototaxi ya tengo clientes de años y están fieles allí, hasta deliveries hago”, dijo.

Por su parte, Jesús Zambrano comentó que los viajes han estado favorables, afirmando que diariamente se hace algo con mucho esfuerzo. “Esto me ayuda a mantener a mi familia, cubrir mis gastos”, agregó.

Jesús Zambrano

Sin embargo, Zambrano también está en la dinámica de hacer carreras para entregas, siendo una opción alterna de llevar pasajeros a un lugar específico. “Me aplico también en eso, en el día hago mis carreras y en la noche me pongo a hacer deliveries a varios negocios. Esto sí me resulta”, aseveró.

Ronny George

Por último, Ronny George explicó que en un día bueno puede sacar 10 dólares por varios viajes realizados. “Pero hay días que te vas con 5 dólares, con por lo menos de cinco carreras de a 1 dólar”, aclaró.

George, quien debe mantener cuatro hijos, se esfuerza diariamente sin descanso, y con fundamento saca adelante a su familia, incluso teniendo que ser entregas a hogares.

“Yo también me dedico a vender condimentos al mayor, en la casa vendo otros artículos también. Y yo ahorita le estoy haciendo deliveries a un local, cuando a ellos le sale pedido yo se los llevo”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo

