El Ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza estuvo de visita en el estado Aragua, específicamente en la Candelaria, jurisdicción del municipio Mario Briceño Iragorry. Acompañó a comuneras, comuneros, lideresas y lideres del Poder Popular en la Asamblea de Socialización y Apropiación de la Reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, en una jornada que se llevó a cabo en la cancha múltiple del gimnasio vertical.

El funcionario del Estado aprovechó y realizó un recorrido para observar la organización de los CC de MBI, conociendo experiencias y ofreciendo orientaciones para afrontar nuevos retos de cara a una sociedad más independiente, con ciudadanos dispuestos a seguir luchando y sumando victorias.

Ministro Arreaza asegura que Venezuela ha crecido

“El pueblo de Venezuela se ha reinventado en estos últimos años”, expuso el ministro, recordando que los venezolanos y las venezolanos han logrado sobreponerse a las sanciones y medidas injustas tomadas por los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Nos estamos reinventando, porque el comandante Chávez nos dejó la ruta. Nos dejó el Consejo Comunal, la Comuna, la organización, la transferencia de competencias y desde entonces nos agarramos con fuerza con este proyecto que nos dejó Chávez y por ello se han resistido todos los vientos, todos los huracanes. Aquí están ustedes, sentados como protagonistas de la historia”, recalcó.

No es experimento

Dijo “esto no es cualquiera cosa lo que estamos haciendo”. Reiteró que no es un experimento de una alcaldía, de un municipio o de un estado de Venezuela. “Esto es un paso al frente de la construcción de otra sociedad, donde los valores del bien y de la vida, sean lo que rigen las relaciones humanas, las relaciones políticas, las relaciones económicas, y ustedes, como ciudadanos del pleno derecho, se preocupan y se ocupan de los problemas de sus compañeros. Esto no es como en el Capitalismo”, afirmó.

En medio de la jornada, el titular de las Comunas y Movimientos Sociales, prestó atención a las intervenciones de tres representantes de Consejos Comunales de MBI. Al concluir, Arreaza las felicitó y reconoció el esfuerzo de todas y todos. “Siéntanse orgullosos de narrar esta historia bonita, de que están garantizando la independencia de este país, que garantiza a su vez la independencia de este Continente”, aseveró.

“Lo expuesto aquí, por Alejandra, Yamilet y Karolay, es una muestra que ustedes no sólo se conocen con miembros de una zona, sino también, se articulan, se aproximan, se abrazan y se quieren. Y eso es amor. Cómo hacemos una revolución sin amor, siéntanse felices, porque ustedes aman”, subrayó.

Logros que liberan

El ministro indicó que los logros alcanzados en las distintas áreas de las agendas concretas de acción “se alcanzan porque liberan”. “Parten de lo más esencial, que es el conocimiento, es la consciencia del saber. Lo que estamos viviendo, ocurre en muy pocas partes del mundo.

Uno puede ir a Brasil y observa experiencias muy bonistas, como los movimientos de trabajadores y tierras con sus escuelas de Formación, pero en relación a la población de ese país, es de 0,05. Pero aquí en Venezuela, Consejos Comunales y Comunas hay prácticamente en todo el país”, especificó.

Arreaza señaló que en Venezuela se tiene un privilegio central, “que con el presidente Maduro y el comandante Chávez, todas y todos estamos en el poder, y ellos son los voceros en las distintas instancias. Porque el poder reside en el pueblo”.

El ministro hizo hincapié que no “hay porque detenerse” y destacó “que uno de los beneficios de la reforma de ley, es la simplificación y digitalización de los registros de los consejos comunales, así como la actualización y el financiamiento de proyectos aprobados por el Consejo Federal de Gobierno”.



El funcionario nacional, acompañado de los alcaldes Anahís Palacios (Zamora) y Brullerby Suárez (MBI), así como de concejales y concejalas de diferentes municipios de la entidad, refirió que la reforma aprobada por el presidente fortalecerá la organización comunal.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA