Recientemente la Contraloría Venezolana confirmó la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cualquier cargo público durante 15 años, situación que trajo consigo distintas opiniones desde las diferentes plataformas políticas del país.



En este sentido el Dr. Rosalino Medina, presidente del Colegio de Abogados del estado Aragua, hizo mención de algunos argumentos jurídicos en torno a este caso.



“Se está sentando un precedente muy incomprensible desde el punto de vista jurídico; hay una violación de derechos vinculados al ser humano, a María Corina Machado se le ha violentado el derecho a asociarse como ciudadana, a participar desde el punto de vista electoral, a expresar sus ideas y eso es grave en un estado democrático”, expresó Medina.



Maria Corina Machado no ha tenido derecho a la defensa

En este orden de ideas, Medina explicó que todo ciudadano que sea procesado o imputado, tiene derecho a la defensa y solo se determina que una persona es culpable cuando hay una sentencia definitiva una vez que la persona haya ejercido los recursos que le dé el debido proceso, cosa que no ocurrió con Machado, “cuando en Venezuela hasta el corrupto más corrupto ha tenido derecho a la defensa”.



“Pero en este caso, están judicializando la política, porque en un sistema democrático, los poderes son autónomos y cuando hay injerencia del sector político para tomar una decisión de esta naturaleza, las consecuencias son graves, es por eso que lo que está ocurriendo con esta candidata puede traer consecuencias desde el punto de vista internacional”, comentó el abogado.



Del mismo modo, Medina mencionó la situación de los partidos políticos en el país que también pasan por judicializaciones, lo que los hace “casi inexistentes”. “Aquí toda asociación que se funde tiene que pasar primero por los entes del Gobierno que no los inscriben en ningún registro”, concretó.

Deben probarse las fallas

Para inhabilitar a cualquier funcionario, según la explicación del presidente del colegio, debe comprobarse a través de un proceso de investigación que la persona ha realizado una mala gestión o tiene una conducta no cónsona con las normas o cayó en corrupción.



“En el caso de María Corina salió alguien solicitando una inhabilitación y lo hicieron, entonces, el día de mañana, cualquiera que quiera participar en una elección y represente una amenaza para el Gobierno, tomarán este tipo de acciones, como lo que pasó en Barinas, que fue inaudito, porque aceptaron al candidato a la gobernación y después que participa y gana, lo inhabilitan”, continuó el abogado.



Medina calificó de “grotesco” este comportamiento y considera que son cosas que no pueden ocurrir en un sistema democrático, porque la misma ciudadanía no estaría dispuesta a permitirlo. “No se trata de un llamado a la insurrección, sino que oyes el descontento en las calles”, aclaró.



Código de Ética

En este sentido, tomando en cuenta las normas establecidas en el Código de Ética del Abogado, Medina afirmó que el Colegio al que representa seguirá defendiendo los derechos de los ciudadanos y al estado de derecho, “no porque sea María Corina, sino que mañana puede ser cualquiera y si el día de mañana, cualquier funcionario que no sea opositor está pasando por un proceso similar, también protestamos”.



A pesar de que el reconocido abogado considera que Machado cuenta con apoyo internacional, no hay ninguna garantía de que esta pueda intervenir de alguna manera en la decisión tomada por el Gobierno venezolano, pero “eso no es motivo para no continuar con la lucha para que impere el estado de derecho en Venezuela y ojalá que más nuca en este país suceda lo que le está sucediendo a esta ciudadana”.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo