Guaros a defender la casa en el quinto de la final de la SPB

Gladiadores de Anzoátegui obtuvo su tercera victoria en la Gran Final de la SPB 2023 tras superar a Guaros de Lara por marcador de 78-91. Con el triunfo, los dirigidos por James Maye están a un partido ganado de alcanzar el primer título en su historia; mientras que los larenses se quedaron sin margen de error en esta campaña.

Michael Carrera ha sido una pieza clave en el esquema de los orientales

Los orientales tuvieron un sólido inicio en el que logró obtener una ventaja de hasta 15 puntos al término del 1C. No obstante, Guaros impidió que el partido se le fuera de las manos y reaccionó con parciales de 27-19 en el 2C y 24-20 en el 3C para acercarse (63-66).

De hecho, el conjunto de Yonaiker Ecker tuvo la ventaja por pasajes del tercer período.

Pero el mejor juego de Anzoátegui apareció en el momento clave: el cuarto final. La “Armadura Anzoatiguense” resolvió el juego con un 25-15 en los últimos 10 minutos.

Por tercer partido consecutivo la larga distancia de Gladiadores hizo mucho daño: anotaron 13 triples en 27 intentos (48%), superando a las 10 cestas de tres de Guaros.

Gregory Vargas se encargó de asegurar el triunfo con dos triples consecutivos.

La serie tendrá un día de descanso y continuará hoy, en lo que será el tercer y último encuentro de la Gran Final en Barquisimeto.

Destacados:

Gladiadores: Sheldon Mac (21 pts, 5 ast, 4 reb), Jordan Adams (19 pts, 5 reb, 3 ast).

Gregory Vargas (16 pts, 4/5 T3).

Guaros: AJ Slaughter (25 pts, 5 reb, 4 ast), Marvelle Harris (23 pts, 2 ast), Yoeser Valera (12 pts, 3/3 T3).

Wembanyama fue la primera selección del Draft con la que los Spurs armarán su equipo para el futuro

Victor Wembanyama debutará este viernes con los Spurs en la liga de verano de la NBA

Los San Antonio Spurs quieren que su fichaje estrella de la temporada, el pívot francés Victor Wembanyama, juegue su primer partido con el equipo texano este viernes ante los Charlotte Hornets.

El periodista Marc Stein reveló este miércoles en Twitter los planes de los Spurs para el número uno del último “draft” de la NBA.

Los Spurs jugarán el viernes en Las Vegas contra los Hornets en la liga de verano de la NBA. La NBA anunció este miércoles que se han agotado todas las entradas para el partido.

Por su parte, los Hornets podrían alinear a Brandon Miller, el número 2 del “draft”.

Se da la circunstancia que Wembanyama, de 19 años de edad, ya jugó en Las Vegas el pasado mes de octubre en un partido amistoso entre el entonces equipo del pívot, el francés Metropolitans 92, y el Ignite de la G League, la liga de desarrollo de la NBA.

En ese partido, Wembanyama se enfrentó a Scoot Henderson, número 3 del “draft”. El pívot francés, de 2,26 metros de altura, dominó el encuentro al ser el máximo anotador y reboteador con 36 puntos, 11 rebotes, cuatro asistencias y cuatro tapones.

Henderson, que sólo jugó 4,37 minutos, anotó un rebote y una asistencia.

En una entrevista dada a conocer este miércoles por San Antonio Spurs, Wembanyama explicó porqué ha adoptado el número 1 para su camiseta del equipo texano.

“Es una mentalidad. Para mí no hay otra opción que ser el número uno. No puedo aceptar estar detrás de otro y no ser el mejor”, declaró el jugador.

EFE

BD