Definidos los enfrentamientos de semifinal en la LMBP

Con la jornada de dos encuentros que se necesitó llevar a cabo el pasado sábado 01/07 en la que Senadores de Caracas y Samanes de Aragua resultaron victoriosos, quedó definido el orden de los cuatros semifinalistas de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, los choques que se darán en esta instancia de playoffs y por ende dónde van a iniciar las dos series.

FOTO: CORTESÍA

Lo único que estaba decidido era el primer lugar de Delfines de La Guaira (25G-17P), y aunque Marineros de Carabobo, Centauros de La Guaira y Guerreros de Lara finalizaron la ronda regular con el mismo récord (23G-19P), todo se tuvo que decidir por los enfrentamientos directos entre los involucrados.

El conjunto naviero le ganó la serie a ambos rivales, por tal razón quedó ubicado en la segunda posición, mientras que Centauros se impuso en la particular a Guerreros para que los litoralenses quedaran en la tercera posición y los crepusculares ocuparan ese último boleto a la postemporada. Con esto establecido, las series para la semifinal quedaron de la siguiente manera: Delfines vs Guerreros y Marineros vs Centauros.

Semifinal en la LMBP

Delfines prácticamente lideró la tabla de posiciones durante toda la temporada, mostró una ofensiva que siempre respondió al acumular average de .292 de manera colectiva con 243 anotadas, siendo terceros en este departamento, además de ser líderes en cuadrangulares (48). Esa fue una de las principales razones por las que inscribieron su nombre en la próxima etapa.

También te puede interesar: Salvador Pérez y Elías Díaz también van al Juego de Estrellas

Con respecto a la participación en postemporada, Marineros dirá presente en esta instancia por tercera ocasión consecutiva, siendo el único equipo que lo ha logrado en cada una de las ediciones, mientras que Delfines lo hará por segundo año al hilo. Por su parte Guerreros, también estará por segunda ocasión luego de hacerlo en 2021 en la primera edición, mientras que Centauros tendrá su primera vez.

De esta manera todo queda listo para que desde este lunes 03 de julio se suba el telón de las semifinales, tanto en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto (7:00 pm) como en el José Bernardo Pérez de Valencia (5:30 pm), y se dé la voz de play ball para reanudar la búsqueda del tercer campeón de la Liga Mayor.

elsiglo

BD