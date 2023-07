Crece la cultura otakus y gamers en Maracay

El equipo reporteril del diario elsiglo, en un afán de visibilizar a cada una de las tribus urbanas que hacen vida en el estado Aragua, se dirigió hasta una convención para otakus y gamers (aficionados por los videojuegos) en la Ciudad Jardín.

Convenciones en Maracay reúnen a miles de fanáticos del anime

Entre entusiasmo, risas, colores, muchos cosplays (representación de personajes de anime), bailes y el constante reproducir de los openings de los anime más reconocidos, la comunidad otaku de Maracay disfrutó sin temor a señalamientos, viviendo el momento al máximo.

Jhoussan Bello, coordinador del staff de esta convención de anime, explicó que contaron también con stand de videojuegos, bazares, música en vivo, dance cover, concurso de cosplay individual y grupal, entre otras atracciones.

Jhoussan Bello

“Hacemos eventos para las persona que les encanta el anime y en nuestras últimas convenciones nos ha sorprendido la cantidad de personas que asisten, incluso jóvenes con sus padres, en la pasarela cosplay tuvimos más de 80 participantes, es una cultura que viene creciendo y evolucionando”, expresó Bello.

Los otakus representan una comunidad que sigue creciendo

COSPLAYERS

Durante el desarrollo de estas actividades, hicieron acto de presencia cosplayers invitados que vienen siendo “los profesionales”, por amplia trayectoria y concursos conquistados, dentro y fuera de las fronteras patrias.

Una venezolana, residenciada en Argentina desde hace varios años, se reencontró con su país precisamente para este evento y con expresión de felicidad, la cosplayer conocida como “Chibicapibara”, expresó su asombro al ver como han crecido las organizaciones que promueven este tipo de actividades.

“Soy una de las invitadas especiales, tengo un mes de haber llegado a Venezuela y recuerdo vagamente como eran los eventos aquí, ahora regreso y darme cuenta que todavía sigue esta movida, me parece increíble; no me esperaba que esto estuviera tan lleno, no me esperaba la receptividad”, comentó la cosplayer.

Chibicapibara, cosplayer

Uno de los valores esenciales que pudo apreciar Chibicapibara es el compañerismo, sobre todo entre aquellos que de una forma u otra lograron realizar algún cosplay. “He visto gente que se ayuda, he visto gente que se le cae el cosplay y otros vienen a apoyarlos y de eso se trata, de reunirnos con otras personas que entiendan lo valioso que es para ti cada una de esas experiencias, precisamente porque también lo viven”, añadió.

Por otra parte, la cosplayer hizo mención a lo mucho que ha evolucionado esta área. “Tengo 18 años en esto y me acuerdo cuando sacaba las cosas de mi closet para armar mi cospley, pero ahora es más sencillo, se consiguen más las pelucas y por eso hay más gente en este hobbie”, precisó.

Los cosplays más originales son digno de admiración dentro de las convenciones

EVENTOS PARA TODA LA FAMILIA

Las convenciones hace años dejaron de ser motivo de discordia en los hogares, donde los padres se negaban a que sus hijos participaran en actividades que la sociedad catalogaba para “gente rara” y ahora suelen ser una oportunidad donde la familia puede participar y formar parte de ella.

En este evento, se encontraba mujer que se hizo llamar “una mamá fuera de lo común” y se trata de la señora Edilza Sotillo, quien realiza el crochet desde muy joven, ya que se trata de un talento heredado de su madre y ahora, con un hijo amante del manga y el anime, se motivó a realizar amigurumis, que son figuras tejidas de los personajes más emblemáticos de la animación japonesa.

Sotillo confesó además que le ha gustado mucho esta subcultura, incluso, afirmó que sus anime favoritos son Spy x Family y Dragon Ball. “Mi hijo me motivó, a él le gusta mucho esto y de paso es publicista, así que me diseñó todo el stand para que yo estuviera aquí y como a mí me encanta tejer, no vi el problema y la verdad lo he disfrutado mucho”.

Edilza Sotillo

UNIÓN FAMILIAR

La unión familiar también estuvo presente en el caso de Constantino Rosell, un niño de seis años del estado Carabobo, que ha paseado por distintos eventos de este tipo a nivel nacional acompañado por su familia, siendo uno de los cosplayes más jóvenes del país.

Con su carisma y facilidad para entrar en personaje, Constantino se roba las miradas y los aplausos del público en la pasarela cosplay, en este caso particular, interpretando a Pochita, un personaje de la serie animada “Chainsaw Man”.

Constantino Rosell

Rosell, sin temor a la prensa, expresó su emoción por poder participar en estos eventos y contar con el apoyo de su familia. “Me gustan los eventos porque puedo ganar cosas y me gusta mucho Pochita por eso hago este personaje, quisiera seguir asistiendo a eventos con otros cosplayers”, comentó el pequeño.

