Djokovic se une a la exhibición de Hurlingham

El serbio Novak Djokovic disputará la exhibición de Hurlingham, en Londres, la próxima semana como preparación para Wimbledon

Foto Cortesía

Djokovic, que puede perder el número uno esta semana si Carlos Alcaraz gana en Queen’s, no ha disputado ningún torneo previo a Wimbledon, como acostumbra a hacer. La última vez que jugó un torneo oficial fue en 2018, cuando alcanzó la final de Queen’s, antes de comenzar la espectacular racha que posee en el All England Club, donde no pierde desde 2017.

El serbio Djokovic jugará un encuentro de exhibición en Hurlingham, el miércoles 29, contra Frances Tiafoe. El estadounidense también jugará partidos contra Cameron Norrie (27 de junio).

Carlos Alcaraz coincidirá con Novak Djokovic en la exhibición de Hurlinham, en Londres. Una exhibición en la que el tenista murciano jugará dos partidos contra Holger Rune y Dominic Thiem.

Además, la programación de la exhibición londinense incluye dos partidos de Carlos Alcaraz, ante Holger Rune y Dominic Thiem, uno de Alexander Zverev, contra Jiri Lehecka, un Norrie-Casper Ruud, un Ruud-Thiem y a Luca Van Assche y Stan Wawrinka, que aún no tienen rivales confirmados.

