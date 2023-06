Desde el viernes, José Rafael Sosa, Edwin Chávez y Eduard Chávez, pescadores de la parroquia Choroní, municipio Girardot del estado Aragua, zarparon desde Puerto Colombia para llevar a cabo este oficio, que es el sustento de muchas familias de esta zona y pese a todos los rumores que se escucharon el día de ayer, continúan desaparecidos.

Pescadores no han podido zarpar debido a las complicaciones climáticas

Desde un inicio, los pescadores de todo el litoral aragüeño se han organizado para salir mar adentro en la búsqueda de sus compañeros, sin embargo, por causa de la tormenta tropical Bret, desde el día de ayer se restringió el zarpe para los civiles, debido a las corrientes de aire que se presentaban en las zonas donde pretendían continuar la búsqueda. Se estima que para el día de hoy, la mencionada tormenta llegue a las costas del estado.

GRAN DESPLIEGUE DE BÚSQUEDA

Sin embargo, el operativo de búsqueda y salvamento no han cesado, pero ahora recae en los navíos de la Fuerza Armada, además de la búsqueda aérea, tomando en cuenta que hasta los momentos se han sumado los diferentes cuerpos de seguridad y de rescate de los estados Aragua, Carabobo, La Guaira, Falcón y extraoficialmente se conoció que también desde el estado Zulia están recibiendo apoyo.

En el malecón de Puerto Colombia se puede apreciar a todo un pueblo que no se da por vencido y que se une en oración, con la presencia de distintos grupos religiosos, desde la iglesia católica, los sanjuaneros, la iglesia cristiana evangélica, todo en un mismo clamor, con la esperanza de encontrar a sus hermanos sanos y salvos.

Continúa el despliegue por parte de los organismos de seguridad y rescate

Además de esto, amigos, familiares, allegados y comunidad en general permanecen constantemente en este lugar con el anhelo de ver regresar a tierra a los desaparecidos, muchos incluso, pasando la noche en vela.

Es importante mencionar que la petición de los lancheros referente al combustible fue tomada en cuenta e inmediatamente fueron surtidos con la misma, razón por la cual el día martes, antes de la restricción de zarpe, 18 lanchas salieron desde Choroní, sin contar el refuerzo de los pescadores de Chuao y Costa de Oro. Además del aporte del estado, algunas empresas privadas han proporcionado aceite para las lanchas que realizan labores de búsqueda.

LA ÚLTIMA VEZ

Carlos Sosa, hermano de José Rafael Sosa, uno de los desaparecidos y dueño de la embarcación “La Llovizna”, aseguró que los vio por última vez la mañana del viernes cuando zarparon y que ellos debían retornar el sábado más tardar a la 1:00 p.m., sin embargo, pasaron las horas y aún siguen sin regresar.

Carlos Sosa, hermano de uno de los desaparecidos

Sosa relató que la tarde del sábado se organizaron todos los pescadores para salir a buscarlos desde tempranas horas del día domingo, una búsqueda que se inició con ocho lanchas y que entre lunes y martes se sumaron 10 más, para un total de 18, pero que pese a todos los esfuerzos, las millas recorridas mar adentro sólo pudieron hallar algunas herramientas de trabajo y ahora con el impedimento de la tormenta quedan aferrados a la fe y al desempeño de los guardacostas que aún permanecen en el mar.

PUEBLO ESPERANZADO

“Aquí están los pescadores deseosos de poder salir y seguir buscando, porque nuestro pueblo mantiene la esperanza, porque son personas que tienen mucha experiencia con el mar y por eso creemos que están a la deriva y no nos damos por vencidos, porque creemos que están vivos”, comentó el lanchero.

Además de esto, el familiar explicó que los pescadores llevaban comida para dos días y 30 litros de agua y aclara que ellos tenían combustible suficiente y dos motores, siendo esta una de las mejores lanchas de la comunidad, pero las teorías de lo que pudo haber sucedido son infinitas y al mismo tiempo inciertas y por lo tanto, no quedan más opciones que esperar.

FALSOS RUMORES

Del mismo modo, Sosa hizo un llamado a la población para que no difundan falsos rumores, que en lugar de brindar esperanza, generan más incertidumbre. “Ya tratamos de no ver esos comentarios hasta que no sea oficial y nos den una fe de vida”, expresó.

Por otra parte, agradeció a los pescadores de Chuao, Cepe, Ocumare y aquellos organismos que se han sumado de otros estados y del mismo modo, apreció y valoró la hermandad de todo un pueblo que sigue allí en el Malecón orando y tratando de aportar su granito de arena. “Como no tener fe con tanta gente aquí apoyando, nos han dado mucha fortaleza, mi gente, mis pescadores y toda Venezuela; todos los que quieran venir a orar y aportar un granito de arena bienvenidos sean”, afirmó.

FE DE VIDA

En esta búsqueda, hay decenas de héroes anónimos que se han comprometido a la búsqueda, pese a todas las dificultades, como en el caso de todos los pescadores que han viajado hasta ocho horas mar adentro con el anhelo de encontrar a sus amigos.

Daniel Blanco, uno de estos pescadores, aseguró que todos están muy dolidos, pero que no se dan por vencidos y que han llegado muy lejos “metiéndole el pecho” para poder traer a tierra a sus compañeros.

Daniel Blanco, pescador de Puerto Colombia

“Hemos visto muchas cosas, otras aguas muy extremas, muchas horas de recorrido, días de dormir muy poco, pero todos los pescadores se han sumado, ya perdimos la cuenta, hay mucha gente involucrada, todo el que tiene lancha la ha puesto a disposición y todo el que ha querido ha salido a ayudar”, acotó Blanco.

Ante el mar de posibilidades, el pescador asegura que a veces el mar sube mucho y entran olas a la embarcación, las cuales terminan por hundirla, “pero así es la vida de muchos pescadores y pensamos en muchas cosas que pudieron pasar; también han surgido muchas versiones de que los han encontrado, pero nosotros esperamos hasta recibir una fe de vida para afirmar que es cierto”.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | BETZABETH DELGADO

FG