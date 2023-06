El centrocampista alemán Toni Kroos renovó por una temporada más con el Real Madrid, y se mantendrá en el equipo blanco hasta el 30 de junio de 2024.

Kroos se incorporó al conjunto merengue en julio de 2014, procedente del Bayern de Múnich y poco después de proclamarse campeón del mundo con Alemania en Brasil, durante la primera etapa del italiano Carlo Ancelotti como técnico del club.

El alemán, quien tenía contrato con el club blanco hasta finales de este mes, es ya el jugador alemán que más veces ha defendido la camiseta del Real Madrid con un total de 417 partidos.

En sus nueve temporadas en la plantilla del Real Madrid, el centrocampista ha ganado 20 títulos: cuatro Ligas de Campeones, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

El Real Madrid cierra el mercado de fichajes

El Real Madrid 2023-24 quedará cerrado con Joselu, salvo causa de fuerza mayor u oportunidad de mercado irrechazable. El club no quiere tirar la casa por la ventana y considera que la plantilla es difícilmente mejorable a un precio razonable que no ponga en riesgo el corazón de su tesorero. Tras las incorporaciones de Fran García, Brahim, Bellingham y Joselu se dan por concluidas las contrataciones. Ancelotti alternará el 4-4-2 y el 4-3-3, con Vinicius en la banda izquierda, Rodrygo de falso nueve y Joselu (4-3-3) en muchos partidos, sobre todo en el nuevo Bernabéu.

El Madrid cree que sus actuales jugadores no son mejorables, al menos por cantidades que no cercenen el equilibrio económico de la entidad. El esfuerzo se ha hecho con Bellingham y no se repetirá esta campaña con nadie más salvo que los resultados de la pretemporada sean desastrosos y evidencien la necesidad imperiosa de comprar gol.

Para esa remota posibilidad se ha dejado libre el dorsal ‘9′. De momento volvemos a los tiempos de un Galáctico por temporada. En la presente ha sido Bellingham. No habrá otro este verano, salvo que pongan los duros a peseta. Ni Kane ni nadie, salvo que llegue un killer a precio de saldo, cosa poco probable.

