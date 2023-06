“Esto es como una lotería”, dijo Amable Contreras, dirigiéndose a un grupo de amigos que le acompañaban a un costado de la plaza Girardot de Maracay, al abordar el tema del pago de pensiones correspondiente a este mes (entre $4 y $5) y al Bono de Guerra ($21 – $22), este último, más esperado por los beneficiarios.

Darío Martínez

En un breve discurso improvisado, con voz aguda, verbo fuerte, coloquial, para mantener el interés de quienes le rodeaban, Contreras comentó: “Aquí tenemos que ponernos en las manos de Dios, porque si es por el hombre en la tierra, nos fuñimos. Nos dan un pago establecido que alcanza prácticamente para un kilo de queso y pasajes. Entonces, con qué nos alimentamos, cómo compramos medicinas, qué podemos ofrecerles a quienes aun dependen de nosotros”.

El ciudadano, quien prestó servicio por más de 40 años en el sector público, comentó que desde el 1º de mayo están resignados, por lo que sólo les resta aguantar hasta que el cuerpo aguante. “No harán nada por nosotros, no lo harán”, resaltó el hombre.

Los viejitos nos cansamos

“Vean como están los bancos, vacíos prácticamente. Los viejitos nos cansamos, nos agotamos, entonces, venir al BCV por ejemplo a colocarse como un clavel por 130 bolívares no es justo; gastas en pasaje, agua y pan para aguantar la pela. En eso se va la plata”, aseveró Contreras.

Del improvisado expositor pasaba por un lado el señor Darío Martínez; no detuvo su paso, pero soltó a decir de inmediato: “tiene razón, esa pensión no alcanza para nada. Con esto se compra harina de arepa y algo de queso. Por ello es que esos bancos están solos. No es que ya pagaron, es que la gente no va a venir solamente por esos reales que se los come de inmediato la inflación”. Se alejó moviendo la cabeza de un lado a otro, como “diciendo” “NO” (es lo que merezco).

Leonel Bracho| Los pensionados de Maracay se encomiendan en el Bono de Guerra

Un poco más alejado, del lugar donde se encontraba Contreras y su grupo, estaba Leonel Bracho, que al consultarlo sobre el pago de pensiones y la cancelación del Bono de Guerra afirmó que él “está fregado”, porque solamente recibe el beneficio del IVSS.

“Cobro sólo los 130 bolos, porque el bono, el otro, nunca lo he recibido”, explicó. “Quisiera que me ayudaran para ver si por la Patria me cae esa otra platica, porque con la pensión no hago un caraj…”, recalcó.

Encomendados en el Bono de Guerra

Bracho indicó que perdió la cédula de identidad, por lo tanto se le complica realizar trámites por taquilla en el banco. “La mujer, en el Venezuela, me estaba pidiendo 50 bolívares para ayudarme, es decir, estoy partiendo la cochina de la pensión. Tuve que salir rápido a buscar una autorización, pero es que cada día sale un vivo a jorobar a otro”, especificó Leonel.

María Herrera, más distante donde se encontraba el bullicio en la plaza Girardot, enfatizó que los pensionados, “lamentablemente son la parte más fina del embudo, porque el pago alcanza para poco”.

María Herrera

Dijo que si compra una harina precocida, “no se puede comprar azúcar o carne, porque esos 130 bolívares se diluyen”.

La dama, sentada en una banqueta del lugar, afirmó que no ha ido a la entidad bancaria a retirar la paga porque prefiere dedicarle más tiempo a acompañar a su nieto que iba al médico. “Uno no sabe a dónde vamos a parar, pero así estamos mal”, puntualizó, asegurando que prefiere esperar el Bono de Guerra, “que tiene un poquito más”.

HBRI. | elsiglo

MV