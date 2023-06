Médicos de Barrio Adentro se dirigieron nuevamente a la Inspectoría del Trabajo tras cumplirse los 30 días continuos de haber introducido sus respectivos recursos de amparo, luego de que los traspasaron del Ministerio de Salud a Corposalud sin previa notificación, teniendo como resultado desmejoras laborales y salariales.

Los galenos se dirigieron hasta la Inspectoría del Trabajo para pedir respuestas de su caso

En este sentido, el doctor Adrián Briceño, médico especialista en medicina general integral, aseguró que necesitan que haya algún pronunciamiento y que se les explique las razones de este traspaso irregular. “Hemos ido a Caracas, directamente al Ministerio de Salud y tampoco nos dan respuestas sobre lo sucedido”, expresó Briceño.

Doctor Adrián Briceño

ACCIONES LEGALES

Por su parte, la doctora América Rivas explicó que las acciones legales tomadas van desde la entrega de documentos a Corposalud Aragua y al Ministerio de Salud, solicitando una explicación sobre las desmejoras salariales que se estaban presentando y “las respuestas han sido muy efímeras, no no han entregado nada por escrito, nos dicen que fue un decreto de la ministra, pedimos la gaceta oficial que lo refleja y no existe sino un punto de cuenta y cuando pedimos copias nos dijeron que no”.

La doctora Rivas asegura que esta situación afecta a 7.000 médicos de Aragua y 43.000 a nivel nacional, los cuales aparecen bajo el estatus de “cesantes”. “Este procedimiento no es legal, nuestra acción laboral fue venir a la Inspectoría del Trabajo a meter nuestro documento de amparo por individual y ahora cuando han pasado los 30 días continuos, venimos a saber qué pasó con esto”.

Doctora América Rivas

En el caso de no haber respuestas, los galenos afirman que tomarán acciones legales para introducir ante el Tribunal Contencioso Administrativo, una serie de documentos, así como expedientes que acreditan muchas irregularidades que se abstuvieron de revelar por los momentos.

“Si este Tribunal no nos da respuesta, iremos a Miraflores a hablar con el presidente Nicolás Maduro Moros si es necesario, porque no sabemos cuál es la actuación macabra del Ministerio de Salud en desmontar Barrio Adentro, el ejército de batas blancas que creó nuestro presidente Chávez”, finalizó Rivas.

