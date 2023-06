El Rabinal Achí debutó en Venezuela

El Rabinal Achí estuvo presente por primera vez en escenarios venezolanos, con una puesta en escena dirigida por Costa Palamides, con un elenco conformado por los jóvenes del laboratorio escuela de la Compañía Nacional del Teatro, es la primera obra prehispánica maya y consta de una danza acompañada de textos escritos en el siglo XIX, los cuales se les hizo una adaptación por el maestro Palamides.



“Este es un clásico de teatro latinoamericano, en este caso teatro indígena maya, con una historia que ha llegado hasta nuestros días a través de la tradición oral, es patrimonio cultural de la humanidad, nunca hecho en Venezuela y nosotros estamos luchando por rescatar nuestra ancestralidad, utilizando además una corporalidad nuestra, una voz nuestra, unos cantos que viene de los mayas, los aztecas, los quechuas y por supuesto están nuestras tradiciones venezolanas”, explicó el maestro.



Es importante señalar que en el elenco se pudo apreciar la presencia de fundadores de la Compañía Nacional de Teatro, como en el caso de la actriz Aura Rivas, quien este 2023 llegó a sus 90 años con la alegría y vigor que la caracterizan, lo celebra sobre las tablas, quien además ha vivido durante años en México y por lo tanto se sintió honrada de interpretar a la Gran Señora de los raminales.

Apoyo para el Teatro Venezolano



Para la reconocida actriz, la idea de realizar este festival es “magnífica” porque considera que cada vez vienen más grupos que están muy preparados y “hacen maravillas”, por lo tanto asegura que es una iniciativa muy acertada la del Gobierno nacional.



Sin embargo, pidió al Ejecutivo nacional mayor apoyo al teatro venezolano que también merece viajar y presentarse en festivales internacionales fuera de las fronteras patrias. “Quiero decirles que el teatro está muy desasistido, somos el patio de atrás de la casa (…) Nosotros tenemos muchos años de no viajar ¿Por qué no vamos nosotros también a festivales internacionales? Vienen agrupaciones de otros países y se les paga todos los gastos y nosotros no tenemos ni el pasaje”, aseveró Rivas.

Asimismo, la fundadora de esta compañía afirmó que estas peticiones las hace pensando en la generación de relevo, quienes no han podido disfrutar a plenitud de las bondades de los intercambios de conocimientos entre naciones y culturas a través de un arte que es milenario. “Mientras tanto, yo sigo trabajando y mientras esté viva y tenga salud seguiré pidiendo, luchando, cuestionando y criticando”, finalizó la actriz.

