Pared de una vivienda se desplomó en San Agustín

La pared de una vivienda de vieja data, identificada con el número 11, ubicada en la avenida Fuerzas Aéreas, entre la avenida Constitución y la calle principal del sector San Agustín, municipio Girardot, estado Aragua, se desplomó en horas de la tarde de este sábado, donde solo dejó daños estructurales y una familia de ocho personas damnificada.

El Cuerpo de Bomberos de Aragua estuvo presente

Este percance se reportó aproximadamente a las 3:15 pm, y afortunadamente no dejó ningún ciudadano lesionado o víctimas mortales por la novedad que al parecer ha sido producto de las lluvias.

ESCUCHÓ ESTRUENDO

Fany Parada, dueña de este inmueble desde hace 35 años, relató que cuando estaba acostada en su habitación escuchó el estruendo y se levantó de inmediato. “Estaba recostada en la cama con el niño, hablando, cuando escuché un ruido horrible, era como una ametralladora golpeando la casa, bien feo eso”, expresó la mujer.

La casa tiene más de 100 años de construida

Parada comentó que lo primero que hizo fue llamar a su sobrina. “La hora de llamada fue como a las 3:19 pm”, precisó.

La abuelita relató que en pocos minutos ya se acercaron funcionarios del cuerpo de Bomberos del estado Aragua, Protección Civil del municipio Girardot, Policía Bolivariana, Policía Municipal de Girardot, y representantes del departamento de ingeniería de la Alcaldía de Girardot, para atender la situación.

ACCIÓN EFECTIVA DE LOS ORGANISMOS

Fany Parada, propietaria de la casa

“Yo diría que llegaron rápido, porque cuando me di cuenta ya estaba la ambulancia para que me llevaran al Seguro Social (San José), porque me subió la tensión”, agregó la ciudadana, quien comentó que hace tres años sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

Parada explicó que esta casa fue construida hace más de 100 años, incluso aseguró que por allí seguramente el expresidente Juan Vicente Gómez se la pasaba. “Muchos años tiene esta casa. “Los ingenieros de la alcaldía hablaron conmigo y me dijeron que van a arreglar eso”, dijo la señora.

Por los momentos, Parada y los otro siete integrantes de su familia tendrán que dormir en casas de otros parientes, siendo una situación difícil para ellos ya que no cuentan con una vivienda propia.

“Seguro me voy a quedar en la casa de la suegra de mi sobrina, porque yo estoy en la calle, no tengo donde ir”, finalizó la ciudadana.

POSIBLE DEMOLICIÓN

Por otra parte, efectivos de prevención explicaron a los reporteros de elsiglo, que era cuestión de tiempo de que la estructura de la vivienda cediera, debido al deterioro y antigüedad.

Cabe destacar que el derrumbe afectó el cableado eléctrico de la avenida Fuerzas Aéreas, específicamente frente al estadio de béisbol del Cuartel Páez, lo que generó un apagón parcial en la zona.

“También afectó el cableado de Cantv y de las operadoras de cable. Además observa que las guayas se desprendieron en uno de los postes”, añadió la fuente.

El tendido eléctrico se vio afectado

Al cierre de esta edición, se conoció que a las cinco de la tarde, estaban esperando maquinarias livianas y pesadas para comenzar a remover los escombros, iniciar las reparaciones del tendido eléctrico y posiblemente la demolición del inmueble.

“Hasta los momentos se cree que se va a demoler, pero estamos esperando la maquinaria y las órdenes”, finalizó la fuente.

Es importante señalar que un vecino de la comunidad de San Agustín explicó que son 45 viviendas las que están en las mismas condiciones en la zona, por lo que piden al Gobierno regional y nacional que les brinden una solución antes de que ocurra un hecho que lamentar.

También te puede interesar: Voraz incendio destruyó 14 viviendas en la comunidad de San Luis

La comunidad de San Agustín constituye uno de los núcleos fundacionales de Maracay, por lo cual existen en la zona gran número de viviendas históricas, pero sin adecuado mantenimiento, un patrimonio que sigue en proceso de desaparecer.

LINO HIDALGO | elsiglo

FG