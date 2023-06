Demi Lovato tiró la toalla con el uso de pronombres neutros

En mayo de 2021, Demi Lovato sorprendió a todos sus fans al anunciar a través de Instagram que había decidido cambiar sus pronombres personales para comenzar a utilizar la versión neutra en inglés -they/them- porque reflejaba mejor su condición de persona no binaria, que hizo pública justo entonces.

Un año más tarde hizo otro comunicado para explicar que volvía a identificarse con el pronombre “ella” -“she/her” en inglés- porque a lo largo de los meses anteriores se había sentido mucho más conectada con su energía femenina. Sin embargo, ahora ha reconocido que también lo hizo porque estaba cansada de luchar constantemente para que se respetase su elección.

“Tenía que educar a la gente todo el tiempo y explicar por qué me identificaba con esos pronombres. Era absolutamente agotador. Me cansé. Pero por eso mismo sé que es importante seguir difundiendo la palabra”, ha explicado en una entrevista a GQ Hype España.

En realidad, hay que matizar que la estrella de la música advirtió desde un primer momento que seguía aprendiendo y descubriendo más sobre su identidad de género, con lo que daba a entender que podría haber más cambios en el futuro. Y así fue, pero es importante recalcar que Demi responde tanto a pronombres femeninos como neutros.

Durante el breve tiempo que vivió como ‘they/them’, Demi siempre mostró comprensión cuando la gente se equivocaba y seguía tratándola de ‘ella’, y aunque ahora acepte pronombres binarios, en la práctica sigue enfrentándose a situaciones complicadas por la falta de espacios de género neutro.

“Es algo a lo que me tengo que enfrentar todos los días. Por ejemplo, en los aseos públicos. Tener que acceder al baño de mujeres, aunque no me identifique del todo. O también me pasa al rellenar formularios, como documentos gubernamentales o cualquier otro en el que tengas que especificar tu género. Sólo tienes dos opciones, hombre y mujer, y siento que nada de eso tiene sentido para mí… Me veo condicionada a elegir ‘mujer’ porque no hay más. Creo que esto tiene que cambiar. Ojalá con el tiempo haya más opciones”, ha asegurado.

