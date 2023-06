Bad Bunny habló sobre los rumores de embarazo de Kendall Jenner

Ante la ola de especulaciones, Bad Bunny decidió romper el silencio y hablar sobre los rumores de embarazo de Kendall Jenner. En una entrevista con Yahoo, el intérprete de ‘Yonaguni’ dijo que le parecía “gracioso y triste” al mismo tiempo que la gente hablara con tanta confianza sobre su vida privada.

Bad Bunny se pronunció sobre los rumores de embarazo de Kendall Jenner / FOTO CORTESÍA

“Creo que eso siempre ha existido y siempre existirá. Es curioso. Me entristece y me da pena al mismo tiempo, no por mí, sino más bien por la gente [que difunde chismes], porque es gracioso ver cómo hablan con confianza”, expresó Bad Bunny.

El cantante aseguró que él está seguro de quién es y de lo que siente, y que no le afecta lo que digan los demás. “Pero el antídoto es estar seguro de quién eres y disfrutar de la vida tanto como yo. Porque, al fin y al cabo, soy el único que lo sabe y el único que tiene claro lo que siente”, afirmó.

Kendall Jenner y Bad Bunny siguen siendo un misterio para sus fans, que esperan ansiosos la confirmación o desmentido de su relación y de su supuesto embarazo. Mientras tanto, ambos continúan con sus exitosas carreras: Kendall como una de las modelos más cotizadas del mundo, y Bad Bunny como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

