Amanda Gutiérrez descartó retomar amistad con Mimí Lazo

La actriz Amanda Gutiérrez no aguantó más y habló sobre su regreso a los culebrones venezolanos en la teleserie que produce HispanoMedio y Venevisión, en la que trabajará con su colega Mimí Lazo, de quien descartó amistad desde hace mucho tiempo.

“Cuánta polémica hay por la gente que está en la nueva dramática. Señores, ahorita a lo que hay que apostar es a que se reactiven los dramáticos en Venezuela, no importa quién sea con quién, lo que sea”, expresó la venezolana mediante un video que publicó en su perfil de Instagram.

Asimismo, la artista aprovechó la oportunidad para dejar claro cómo es actualmente su relación con Lazo, debido a que muchas personas se preguntan cómo es que formarán parte del mismo elenco de una producción si dejaron de ser amigas.

“¿Que si Mimí lazo está enchufada? No sé, ni me interesa. Fuimos muy amigas, la he querido mucho durante muchísimos años, ahorita no podemos volver a ser amigas porque no tenemos nada en común, pero hay una cosa profesional y respetuosa”, afirmó Amanda Gutiérrez.

