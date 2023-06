Scarlet Ortiz: regresar al país ha sido “muy emocionante”

La actriz, modelo y presentadora venezolana, Scarlet Ortiz, regresó a Venezuela luego de 10 años de trabajar en su última producción en el país, para la protagonización de la nueva serie venezolana “Dramáticas”, que ha recopilado un importante elenco nacional, en la que interpretará a Marilyn, expresando que regresar al país ha sido “muy emocionante”, según lo reveló.

Tras 21 años viviendo fuera de Venezuela, Ortiz recordó que la decisión de vivir en Estados Unidos surgió durante la grabación de la telenovela “Secreto de Amor”, en conjunto con su esposo, Yul Bürkle, con la visión de internacionalizarse como actores.

Ortiz aseguró en entrevista con Shirley Varnagy para Circuito Onda, que su regreso a Venezuela como actriz ha sido “muy emocionante”. Siempre es lindo volver a casa y siempre es lindo que lo quieran a uno en su casa”, a pesar de recordar su secuestro en el país, con miedo.

“Uno siempre quiere dar lo mejor y uno sabe que la gente espera eso también. Es un compromiso fuerte y más cuándo se trata de regresar los dramáticos a Venezuela, luego de 7 años que no se produzcan”, señaló.

La actriz señaló que luego de 10 años sin compartir con venezolanos, sintió “a la gente más contenta” y encontró lugares nuevos que la han cautivado.

Una oportunidad para la actuación

La actriz de telenovelas como “Mis Tres Hermanas” y “Luisa Fernanda”, Scarlet Ortiz, recordó que mientras estudiaba psicología en la Universidad Central de Venezuela y hacía trabajos de modelaje, recibió una llamada que solicitaba su participación en el casting para el programa infantil, Nubeluz, la cual rechazó.

En una segunda llamada, Ortiz aseguró que accedió “de mala gana”, hasta quedar y darle una oportunidad a la actuación en esta producción, que fue una base para su carrera, según lo detalló.

“Era para mí, definitivamente. Hasta el sol de hoy no paré. Nubeluz me dio una base para todo los demás que venía y que yo no sabía que venía”, dijo.

Tras años de papeles protagónicos, Scarlet Ortiz se vio inmersa en una pausa de un par de años, durante su estadía en Estados Unidos por la pandemia y optó por la reinversión.

“A mí me tocó unirme a una red de mercadeo y aprendí lo que era eso. Vendí mis shampoos y mis cremas con la mayor dignidad posible”, confió.

Luego de esto, creó su podcast En las Buenas y en las Malas, junto a su esposo Yul Bürkle, como un complemento de sus vidas artísticas en plataformas digitales.

