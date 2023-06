Los integrantes de la Plataforma Unitaria del estado Aragua, ratificaron su respaldo a la Comisión Nacional de Primarias (CNP), confiando de que este ente tiene la capacidad para desarrollar las elecciones primarias del 22 de octubre, donde se escogerá el candidato único para las comicios presidenciales del próximo año.

Arturo Martínez, vocero de esta agrupación de partidos opositores que hacen vida en la entidad, expresó que este ente rector electoral cumplirá con las expectativas establecidas por las organizaciones políticas y la Sociedad Civil que creen en la democracia.

“La Comisión Nacional de Primarias tiene todo nuestro apoyo en el sentido de poder garantizar a los ciudadanos unas primarias limpias y garantizar la motivación, la confianza y la participación del elector”, agregó el vocero.

junta regional delaPlataforma Unitaria

Martínez aseguró que el CNP garantizará el secreto del elector y su privacidad en estos comicios, argumentando que es un factor determinante para motivar a la participación de estas elecciones internas opositoras.

Por otra parte, el vocero de la Plataforma Unitaria del estado Aragua informó que realizarán el próximo 22 de junio, un acto para presentar junto a la Junta Regional de Primarias de Aragua, las estrategias a realizar para ofrecerle confianza al elector de este proceso.

“Y desplegar por todo el estado los actos que generan la confianza, la motivación y participación de los ciudadanos”, acotó.

Comentó que los todos los partidos políticos con precandidatos o no, “están en estos momentos desplegados en todos los municipios, calle por calle, sector por sector, para llevar información del alcance de estas primarias, y las necesidades de escoger a nuestro candidato a través de este método, para entonces poder enfrentar en el 2024 al candidato del régimen”.

ESCASEZ DE COMBUSTIBLE Y VIOLENCIA

Por otra parte, Arturo Martínez expresó su solidaridad al pueblo del estado Aragua por todas las “calamidades” que a su juicio actualmente están padeciendo por la falla del suministro del combustible, y la precariedad de los servicios públicos, que perjudican su calidad de vida.

“Para todos es bien sabido la falta de combustible que genera toda la inconformidad e inconvenientes que esto trae. Las fallas eléctricas que son diarias, son apagones continuos que generan pérdidas millonarias a todos los ciudadanos, y también por la falla de los servicios públicos; cloacas, alumbrado y servicio de agua potable”, destacó.

A pesar de estas situaciones, Martínez precisó, “todas las calamidades son razones para motivarnos a participar y generar el cambio que Aragua necesita.

Rechaza actos de violencia

Asimismo, el vocero de la Plataforma Unitaria del estado Aragua rechazó los actos de violencia que se registraron recientemente en la región durante la visita de Henrique Capriles Radonski a Maracay, asegurando que esta no es una conducta que identifique a los venezolanos.

“Los venezolanos no somos gente violenta, no somos capaces de atacar a ningún ciudadano que vaya con su propuesta a una comunidad. Rechazamos la violencia venga donde venga y esperamos que este capítulo no se repita”, destacó.

Tratan de generar desconfianza

Martínez mencionó que los que promueven estos actos son enviados para generar desconfianza y desmotivación a las elecciones primarias.

Además, extendió su solidaridad a los educadores, médicos y demás trabajadores que están luchando por rescatar sus reivindicaciones laborales y por las mejoras a sus ingresos económicos.

DEFENDER LOS RECURSOS

El vocero de la Plataforma Unitaria del estado Aragua agregó que esta organización tiene como propuesta defender los recursos naturales del país, afirmando que estos no son negociables ni herramientas de intercambio político.

“No son herramientas para generar opiniones políticas y no pueden ser fichas de intercambio con ningún imperio, con ninguna nación extranjera”, agregó.

Martínez aseguró que las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tienen ninguna influencia en nuestro país, ya que en su nación ha dejado de ejercer un cargo.

“Es una manifestación privada que debe interpretarse como tal. Lo que estamos seguros es que tenemos que defender nuestros recursos minerales, el petróleo, el gas y todo lo que produce este país”, manifestó.

Sin embargo, Martínez cuestionó las políticas en materia energética que lleva a cabo el el Gobierno Nacional, especialmente sus alianzas con otras naciones. “Hoy vemos como tenemos la intromisión de factores y elementos políticos como China, Rusia, Irán y la mismísima Cuba dentro de las instalaciones que se extraen estos recursos naturales venezolanos”, sentenció.

