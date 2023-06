Hasta doce horas sin servicio eléctrico pasan en Zuata

Las fallas en el servicio eléctrico se han comenzado a extender en toda la entidad aragüeña; y el municipio Ribas específicamente en Zuata, no escapó de esta realidad, así lo denunciaron residentes de la jurisdicción, quienes además agregaron que les ha tocado convivir nuevamente con la oscuridad.

Según los ciudadanos, una de las zonas más “golpeadas” por las deficiencias eléctricas es la parroquia Zuata, allí no hay un sector que no haya o esté pasando por estos inconvenientes. Aseguran que se han visto obligados a estar hasta doce horas sin el servicio. En el menor de los tiempos el fluido eléctrico es restituido en tres horas.

Electrodomésticos dañados

En este sentido, las quejas no han tardado en aparecer, puesto que según los ciudadanos, los cortes son bruscos, posterior a esto los bajones están a la orden del día, lo que ha dañado los electrodomésticos en diferentes hogares de esta parte del estado Aragua.

“Como quien dice vamos en picada y nadie nos ayuda. Ahora a todas las calamidades que tenemos que pasar con la situación, se les unen los cortes eléctricos, donde yo vivo en Zuata-Centro, la energía se va a cada rato y los horarios varían, lo que ha provocado que la nevera se me dañara y por el mismo camino fue un televisor y el aire acondicionado. Esto es una falta de respeto para todos”, manifestó Yuraima Landaeta.

Cortes bruscos en Zuata

Del mismo modo, Reinaldo Torres agregó: “Zuata creo que es de las zonas que más calamidades pasa. La luz a veces tarda en venir hasta 15 horas y por si fuera poco cuando llega, los bajones son impresionaste. He tratado de ir a todos lados a denunciar, a pedir algún tipo de respuesta, soluciones, pero no hay quien la reciba, lo que hacen es pelotear a uno y echarse la culpa unos con otros. No hay respuesta ni un cronograma, nada”.

Por su parte, Wilson Rojas dijo: “Yo pensé que ya esto de la energía eléctrica había pasado, pero no, como todos los servicios no sirven, es realmente preocupante, porque por lo menos aquí en Zuata se va la luz y no hay teléfono, estamos incomunicados, entonces si pasa algo cómo hacemos, no tenemos manera de sobrellevar la situación. De verdad deberían informar al pueblo y así nosotros tomamos nuestras propias previsiones y no andamos perdiendo electrodomésticos que son bien costosos”.

Exigen mejoras del Servicio Eléctrico

En resumidas cuentas, los afectados hacen un llamado a las autoridades de Corpoelec a tomar cartas en el asunto. “Necesitamos, que por lo menos realicen un comunicado donde se expliquen los cortes y el motivo. Porque, por ahí andan rondando imágenes, pero los horarios no se cumplen”, aseveró Verónica Puentes.

Asimismo, los denunciantes invitaron a la municipalidad a hacer operativos de venta de reguladores, pues así previenen más dificultades con sus aparatos electrodomésticos. “Ya que hacen tanto operativos, ventas a cielo abierto; y tal y que se yo, que hagan una venta de protectores, que eso si necesitamos y son bien costosos, ahí si nos ayudarían”.

DANIEL MELLADO | elsiglo