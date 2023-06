Surtir gasolina en Palo Negro no es una opción

Una odisea deben realizar diariamente los conductores del municipio Libertador, estado Aragua, para poder surtir sus vehículos de gasolina, asegurando que al no poder echar en las únicas dos estaciones que disponen en la localidad, deben llegar hasta la ciudad de Maracay, para así cumplir su objetivo y realizar sus respectivas diligencias prioritarias.

La estación de servicio La Atascosa no estaba laborando este lunes

Juvenal Ortega

En este contexto, Juvenal Ortega, quien trabaja como taxista, estaba conversando con otros compañeros del oficio en la plaza La Atascosa, ubicada frente a la estación de servicio que está en la calle Ricaurte de Palo Negro, debatiendo si seguir esperando en ese lugar, o resignarse e ir a sus hogares hasta el próximo día para seguir cazando gasolineras con combustible.

ME VINE CORRIENDO

“Hoy iban a echar por placa y me vine corriendo, pero no han comenzado a trabajar”, explicó frente a la gasolinera del sector La Atascosa de Palo Negro, que según iba a laborar este lunes.

El profesional al volante aseguró que decidió ir a esa estación de servicio en la mañana de este lunes, porque según le informaron que “no iba a llegar la gasolina a Maracay”.

Sin embargo, de no surtir combustible, Ortega saldrá bien temprano el día siguiente buscando bombas subsidiada o dolarizadas, sea en Maracay o en otras localidades de Aragua.

GASOLINA DOLARIZADA

“Pasamos para ver si surtimos en las estaciones de servicio que venden gasolina dolarizada, pero nos encontramos con unas colas largas e infernales y sin seguridad de que iban a despachar”, agregó.

Sin embargo, el ciudadano aclaró que seguirá metiéndole el ojo a las gasolineras maracayeras, sin descuidar a la que queda en el municipio Libertador, ya que si no hace eso no podrán llevar el pan a la mesa. “Estamos en eso, porque si uno no echa gasolina no podremos trabajar”, expresó el Ortega.

Gerardo Mejías

Por su parte, Gerardo Mejías, quien también es taxista, comentó que ha estado pendiente de las noticias sobre la reactivación de la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo, asegurando que esto sería un alivio para los conductores.

PRODUCTORA DE PETRÓLEO

No obstante, al igual que muchos, Mejías cuestionó que en Venezuela siga presente la escasez del combustible, siendo nuestra nación productora de petróleo. “Es increíble lo que tenemos que pasar para poder echar gasolina, siendo un país petrolero”, agregó.

Por los momentos, el conductor sigue rodando por Palo Negro y Maracay cazando una estación de servicio que tenga combustible, recalcando que muchas veces ha tenido que regresar a su hogar sin conseguir el objetivo.

“Siempre vamos a todas las que están en el centro, desde San Agustín hasta por la avenida Bolívar, e incluso la que queda por La Cooperativa, pero a veces podemos regresar hasta con el tanque vacío”, expresó.

PERNOCTAR IGUAL A BACHAQUEO

Por otra parte, Mejías opinó que las autoridades debería prohibir tanto en el municipio Libertador como en Girardot, el pernoctar vehículos frente a las estaciones de servicio que ofrece combustible subsidiado, ya que este se ha convertido tanto en un problema para el tráfico como para otras acciones.

La que está entre la Av. Paramaconi y la calle Rondón tampoco prestó servicio

“Eso lo deben eliminar, porque eso le da oportunidad a las personas a cuidar espacios que no le corresponde. Anteriormente cuando no dejaban pernoctar, uno recorría en la mañana y llegábamos a una estación de servicio sin problemas”, destacó.

Finalizó pidiéndole al Ejecutivo nacional que den soluciones a esta problemática, porque ya están cansados de estas situaciones que deben lidiar para surtir gasolina. “Es difícil para nosotros no echar combustible, pararse de madrugada para buscar alguna estación y pasar horas en las colas, realmente esperemos que esto mejore”, concluyó Mejías.

LINO HIDALGO | elsiglo

FG