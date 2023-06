Las colas son un “suplicio” para los conductores maracayeros

Conductores de la entidad se encuentran cansados de las largas colas debido a la escasez de combustible que se ha agudizado en los últimos días, situación que se ha vuelto insostenible para muchos, quienes deben pasar horas en las estaciones de servicio para poder abastecer sus vehículos.

Son pocas las estaciones que se encuentran prestando servicio

Y es de acuerdo a varios usuarios, son pocas las bombas de Maracay que abastecen con regularidad, lo que ocasiona el regreso de las colas, por lo que hacen un llamado a las autoridades a dar una solución al problema, pues deben trabajar para garantizar el abastecimiento de combustible y mejorar la situación económica del país.

ESCASEZ DE COMBUSTIBLE

Al respecto, José Miranda indicó que ante la falta de información por parte de las autoridades en cuanto a la escasez del combustible, no les queda de otra que hacer cola, pues muchos transportistas dependen de la movilidad de su vehículo.

Las colas cada día se hacen más interminables

“Lo último que escuché fue que la refinería de Paraguaná no estaba produciendo y según iba a estar como un mes así. Uno se tiene que creer esos cuentos, ya que nadie informa, no dicen nada, no nos queda de otra que hacer la cola y esperar el tiempo que sea necesario para poder abastecer el tanque de nuestros vehículos”, condenó.

De igual modo, lamentó la “normalización” de esta crisis que cada día arropa a los conductores, destacando que son los adultos mayores los más afectados ante la situación.

“Uno como adulto mayor tiene que pasar por toda esta situación, haciendo cola todo el día, llevando sol y agua y para rematar aceptando humillaciones de otras personas que sólo buscan colearse y pasar de primero”, aseveró.

“LAS COLAS SON UN SUPLICIO”

Por su parte, Ernesto Angarita enfatizó que en las últimas semanas las colas se han vuelto un suplicio, señalando que es cuestión de suerte y “amiguismo” el poder abastecer su vehículo.

“Tenemos que pasar horas llevando sol para poder llenar el tanque, hay días que la suerte no nos acompaña y nos vamos como quien dice, con las tablas en la cabeza. Es un suplicio, es lamentable que estemos pasando por eso cuando nos consideraban unos de los países más ricos del mundo”, afirmó.

A su vez, destacó que el actual Gobierno sólo se ha encargado de desangrar al pueblo, haciéndolo pasar por situaciones inhumanas, sin dar respuesta alguna a la ausencia del combustible, que lleva rato afectando al ciudadano de a pie.

“YA NOS ACOSTUMBRAMOS”

Por otro lado, Víctor Silva aseguró que gran parte de los conductores maracayeros se han acostumbrado a las interminables colas, por lo que han optado por llevarse lo necesario para sobrevivir a tan estresante momento.

“Yo me vengo preparado con agua y hielo, mi arepa y algo para leer, ya la gente se acostumbró a esto, ya nos acostumbramos. Es normal, esto no tiene días, esto tiene meses e incluso años. No hicimos nada al principio, ahora no creo que hagamos nada, sólo toca aguantar”, apuntó.

Finalmente, espera que en las próximas horas la situación con el combustible se restablezca, para así concentrarse en otras limitantes presentes en su hogar, como la falta de agua y la falta de gas doméstico.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

FG