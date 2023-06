Celebraron los 94 años de la fundación del colegio La Consolación

Cada 12 de junio la orden de las hermanas de Nuestra Señora de La Consolación, celebra el Día de Santa María Rosa Mola, su madre fundadora. Estas mujeres consagradas al servicio de Dios, se han expandido por diferentes países en diversos proyectos dedicados al servicio y que en la ciudad de Maracay fundaron en 1929 el colegio con el nombre de su congregación.

UEP Nuestra Señora de La Consolación cumplió 94 años de formar jóvenes para la construcción de un país

La Madre María Rosa Mola partió al encuentro con el Señor el 11 de junio de 1876, pero la iglesia católica pasó su solemnidad para el día siguiente, de allí que cada 12 de junio se celebre su día entre los miles de feligreses que conocen su legado, sobre todo aquellos que han recibido una formación de primera a través de los centros educativos de labor pastoral y social que ha impartido la congregación que ella fundó.

Con la celebración de una eucaristía, honraron la memoria y el legado de Santa María Rosa Mola en su día

María Rosa Mola y Vallvé, fue beatificada por Pablo VI, el l 8 de mayo de 1977, pero no fue sino hasta el 11 de diciembre de 1988 que fue canonizada por Juan Pablo. En la actualidad, las Hermanas de Nuestra Señora de La Consolación, continuadoras de su obra, están presentes en cuatro continentes: Europa, Asia, África y América.

94 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL COLEGIO

No conforme con esto, en el estado Aragua la UEP Nuestra Señora de La Consolación, dentro de todo este año jubilar, también conmemoran los 94 años de fundación del colegio, que aunque fue el 5 de marzo de 1929, cada año deciden realizar una gran fiesta el día de su Santa.

Hace casi 100 años que las Hermanas de La Consolación tocaron por primera vez suelo venezolano, siendo esta su primera expansión desde España e inician en Cumaná su primer trabajo apostólico el 24 de marzo de 1924, que consistió en una escuela propia con pensionados y semipensionados, pero luego de cinco años de arduo trabajo el 17 de enero de 1929 un terrible terremoto destruyó el producto de su esfuerzo; razón por la cual, solicitaron al entonces presidente Juan Vicente Gómez una ayuda caritativa para regresar a España.

La congregación de las hermanas de Nuestra Señora de La Consolación tiene casi 100 años en el territorio nacional

Sin embargo, la Divina Providencia hizo que sus planes cambiaran, puesto que la respuesta de Gómez ante su petición fue el ofrecimiento de un edificio recién construido en Maracay destinado a ser un colegio, para que se instalaran junto a sus alumnas que serían becadas por el Gobierno nacional y si así lo deseaban, los padres de estas podían quedarse definitivamente en esta región al frente del Instituto y dio la orden de que el vapor “Mariscal Sucre” las llevara hasta Puerto Cabello, para que desde allí se pudieran trasladar hasta la Ciudad Jardín.

Luego de esto, las Hermanas de La Consolación se han ido expandiendo en otras regiones del país, para la atención de centros educativos de labor pastoral y social.

LA GRAN CELEBRACIÓN

Este lunes inició todo un cronograma de actividades en el colegio Nuestra Señora de La Consolación para celebrar todas estas fechas tan importantes, comenzando con una eucaristía donde participaron todos los estudiantes y algunos egresados que ven en este colegio, su casa.

Doris Contreras, hermana de Nuestra Señora de La Consolación

Doris Contreras, hermana de Nuestra Señora de la Consolación, hija de Santa María Rosa Mola expresó su felicidad al celebra 94 años desde que su congregación trajo educación al estado Aragua, siendo un honor para ella seguir el legado de la fundadora.

“Ella quería que todos los niños y niñas recibieran el conocimiento, y por eso seguimos luchando para mantener la educación en nuestro estado y en nuestro país, porque trabajamos mucho para que estos jóvenes sean responsables, se eduquen en la verdad, se eduquen en la justicia y en la paz”, precisó la hermana.

La hermana Doris explicó que actualmente más de mil estudiantes se están formando en Maracay, desde preescolar, primaria y media técnica, graduando técnicos medio en Informática y Laboratorio Clínico. “Queremos que sean jóvenes que trabajen para una mejor humanidad y para una mejor Venezuela”, acotó.

AMOR A DIOS

Olga del Carmen Molina, hermana de Nuestra Señora de La Consolación

Por su parte, Olga del Carmen Molina, con una sonrisa en el rostro y todo el carisma que la caracteriza, a pesar de estar jubilada decidió “escaparse” para visitar desde el Distrito Capital el colegio que fue su casa desde que tenía 10 años y donde empezó a comprender un poco más sobre el inmenso amor de Dios.”Estoy feliz de estar aquí, porque me alegra compartir en esta que fue mi vivienda desde niña y disfruté mucho e hice muchas tremenduras”, confesó la religiosa.

“De María Rosa, a mí me gustó su carisma, la pobreza que ella vivía, el cuidado que tenía con los enfermos, su atención a los pequeños y a los ancianos. Ella disfrutaba con toda la juventud y todos los niños y la caracterizaba su gran amor hacia Dios y esa pureza de corazón y bajo esa enseñanza inicié mi vida consagrada”, explicó Molina, quien además relató que todo ese amor y llamado al servicio de Dios, empezó en el colegio La Consolación, además de la formación religiosa que le dieron sus padres.

La hermana Olga afirmó que ha sentido mucho acercamiento por parte de los estudiantes hacia ella y eso la llena de regocijo y precisamente, pensando en esos jóvenes que representan el futuro de Venezuela, instó a los padres a participar en la formación de sus hijos y a ofrecerles ese amor incondicional que tanto necesitan en esta etapa de sus vidas. “Si ellos no reciben ese cariño que necesitan, es imposible que puedan amar a Dios y las fallas que tenemos nosotros como venezolanos es precisamente la falta de unión con nuestros padres”, precisó.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Luz María De Cián, directora del colegio

Por otra parte, la directora del colegio, Luz María De Cián, habló sobre los valores y enseñanzas que se imparten en esta institución que tiene 94 años, de los cuales ella ha estado presente en los últimos 16. Comentó sobre las festividades que se están llevando a cabo, incluyendo los juegos intercursos, desfiles y presentaciones culturales, y mencionando además que este lunes se inició la semana del colegio como tal.

Asimismo, la directora del plantel informó que las actividades para iniciar esta semana comenzaron con una eucaristía, seguida de un compartir al mediodía con todo el personal para cantarle el cumpleaños a la institución.

“Este martes le toca a preescolar y primaria presentar sus actividades culturales, el miércoles será el turno de media técnica, pero el día jueves tendremos la presentación de las Ferias de la Exposición de Ciencias reconocida a nivel nacional, ya que el año pasado, un alumno de esta institución ganó la Feria Nacional de Ciencias”, señaló De Cián, quien también añadió que para este viernes como cierre a esta celebración, se estará realizando una final de fútbol sala y kickball, además de la presentación de actos culturales.

CIENCIA Y VIRTUD

Profesor José López, coordinador de media técnica

En otro orden de ideas, el profesor José López, coordinador de media técnica, con 17 años de servicio en el colegio, explicó que en este plantel se imparten formación carismática y religiosa, así como la formación de los estudiantes en ciencia y virtud. También se enfocan en la Tecnología, la Informática y el Laboratorio Clínico, y muchos de sus estudiantes han hecho aportes importantes a la sociedad.

“Estamos cumpliendo 94 años en el estado Aragua, formando a miles de jóvenes, siguiendo el legado de nuestra Madre María Rosa Mola y por eso puedo decir que nuestro plantel nos permite esa apertura hacia la sociedad en valores, además de formar técnicos en Laboratorio Clínico e Informática, yendo a la par con la tecnología”, explicó López.

El coordinador acotó que los jóvenes que están formando son investigadores que pueden dar muchos aportes a la sociedad, “de hecho, el 90% de lo jóvenes técnicos se quedan laborando en los centros donde aplican para hacer sus pasantías, dándole un aporte al país”.

Los jóvenes de La Consolación se gradúan como técnicos en Informática o Laboratorio Clínico

UN HOGAR PARA EL APRENDIZAJE

Emma Isla, exalumna

A lo largo de su historia el Colegio La Consolación ha formado a miles de personas que aunque pasen los años no han cortado lazos con su segunda casa, este es el caso de Emma Isla, exalumna y docente jubilada, quien aseguró que aún comparte buenos momentos con sus compañeras de estudios y resalta la responsabilidad, calidad, amor, paz y compañerismo que se enseñan en la institución.

“No tengo palabras para expresar lo hermoso que es estar aquí, hice mis estudios aquí en la década de 1980, junto a la madre Doris, que actualmente es nuestra amiga y siempre nos invita al colegio y venimos con mucho gusto, porque además yo también trabajé aquí como docente y llegar aquí es como llegar a mi casa”, aseguró Isla.

Laura Sosa, estudiante

Por otra parte, están aquellos que recién inician su camino, como Laura Sosa, estudiante de quinto año, quien disfruta convivir con sus compañeros y aprende sobre materias que le serán útiles en su futuro como técnico en Informática. “Es muy divertido estudiar aquí porque somos un grupo muy alegre, pero también nos esforzamos en nuestras materias, pero nuestro día a día con los profesores, suele ser muy agradable”, afirmó.

Carlos Mejías, estudiante

Te recomendamos: Hoy celebrarán la Misa de Ramos en todas las iglesias de Aragua

Otro de los alumnos que muestran con mucho entusiasmo su amor por su colegio es Carlos Mejías, estudiante de segundo año, quien encontró en La Consolación un lugar donde hacer amigos y pensar en sus proyectos como futuro profesional. “Me gusta estudiar aquí porque me siento en paz y cuando me siento mal, le rezo mucho a María, ya que eso es parte de la enseñanza que me han dado”, argumentó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

YN