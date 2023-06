Ricky Rubio: “Se va terminando mi etapa NBA”

Ricky Rubio, base español de los Cleveland Cavaliers, admitió este sábado que, a pesar de que aún tiene contrato con la franquicia estadounidense, su etapa en la NBA “se está terminando” y sigue planteándose su regreso a Europa, aunque dependerá de su estado físico y mental cuando llegue el momento de tomar la decisión.

“Llevo doce años allí y mi idea cuando me fui era volver a jugar a Europa, no sé en qué situación estaré físicamente y mentalmente y si querré jugar, pero bueno ya se va terminando mi etapa NBA”, explicó a Movistar el jugador catalán durante el partido de semifinales de la Liga Endesa Joventut-Real Madrid, al que asistió para ver a su exequipo.

Admitió que ya tiene “ganas de selección” y de disputar el Mundial que se celebrará este verano en Indonesia, Japón y Filipinas: “De momento estoy en casa tranquilito y con ganas de selección, casi sin vacaciones ya que empecé a trabajar duro porque físicamente aún queda”, dijo.

Preguntado por cómo está viendo las semifinales de la Liga española, destacó el “buen baloncesto” que se está dando en ambas eliminatorias. “Están muy igualadas, 1-1, y eso es lo que el aficionado quiere”, añadió.

Y respecto a las finales de la NBA, en las que los Denver Nuggets dominan a los Miami Heats 3-1, consideró que Denver es “el gran favorito”. “Miami ha llegado muy lejos pero Denver tiene un gran equipo”, opinó el internacional español.

Nikola Jokic: “Lo que me hace feliz es que no nos relajamos”

Nikola Jokic, al frente de unos Denver Nuggets que ya acarician el anillo, subrayó que su equipo no ha dejado de pisar el acelerador durante toda la serie ante los Miami Heat.

“Todavía falta una victoria. Necesitamos una más. Lo que me gusta es que no nos relajamos. No nos pusimos cómodos. Todavía jugamos con desesperación, todavía lo queremos. Eso es lo que me hace feliz: que no nos relajamos”, dijo en una rueda de prensa.

El pívot serbio también aseguró que en el quinto encuentro jugarán “como si fuera el primero de la serie”.

