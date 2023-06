Piden nuevos drenajes para calles de La Victoria

El municipio Ribas como muchas jurisdicciones del país, ya ha sido escenario de precipitaciones en el marco del inicio de la temporada de lluvias, por lo que sus habitantes hicieron un llamado a los entes competentes en aras de que mejoren la condición de los drenajes o creen más de ellos, para de esa forma mitigar el malestar que sienten al transitar por sus principales calles y avenidas.

Los ciudadanos que hacen vida en las cinco parroquias de la entidad aragüeña, informaron que todas las zonas se ven un poco afectadas con las lluvias, pero el punto focal está en la avenida Francisco de Loreto y Victoria, donde las fallas en el sistema de drenaje hacen que las calles y aceras se inunden, consiguiendo que las personas se monten en los muros y en ocasiones “arremanguen” sus ruedos y se quiten los zapatos para poder pasar de calle a calle.

Falta de Planificación

Los pobladores aseguraron que los efectos desfavorables de estas lluvias, no sólo correspondían al fenómeno propiamente natural, sino también a la galopante vulnerabilidad que se registra por la falta de un adecuado y preventivo mantenimiento de alcantarillas y drenajes.

Igualmente la falta de planificación de construcción de nuevas estructuras que impidan este tipo de hechos, que en muchos casos ponen en situación de riesgo a las personas y a los bienes que les pertenecen.

“Ya comenzaron las lluvias y como siempre no hay un día que no caiga una agüita y no se llene todo. Es impresionante, los victorianos ya sabemos que cuando va a llover no salimos de la casa y si lo hacemos estamos propensos a quedar secuestrados en cualquier lugar, porque las calles se tornan intransitables, ya que las alcantarillas se tapan y con eso las deficiencias se acentúan, entre ellas el servicio de transporte público que empeora y si hablamos de los taxis, los mismos brillan por su ausencia, por temor a caer en las lagunas y que se les dañe alguna parte de su vehículo”, aseveró la señora Carmen López.

Nadie se acueda de los drenajes

De la misma forma, Leonella Camacho agregó: “Tenemos años con estos problemas, tanto que ya son parte de nuestra idiosincrasia. Los gobiernos pasan y nadie se acuerda, sino hasta que llueve. Lo que estamos viendo no es sólo un problema de esta parte del centro, sino de toda la ciudad, porque llueve y al no haber alcantarillas buenas en la parte norte, todos esos desechos bajan hacia el centro y aquí se unen creando estos grandes ríos. Entonces, es importante crear conciencia de limpieza y buenos drenajes”.

Leonardo Huertas dijo: “Se hace necesario hacer nuevas alcantarillas o desagües, sin embargo los que existen no cumplen su función, por lo tanto el agua que cae y baja de los sectores. Las autoridades deberían tener algún plan para cambiarnos el panorama y darnos por lo menos la tranquilidad de no nadar cuando llueve muy fuerte”.

Lee también: Realizado I Encuentro del Cuerpo Cristiano Evangélico en Ribas

Por su parte, Liliana Ríos puntualizó: “Hemos visto como se han hecho trabajos de limpieza y saneamiento de quebradas, ríos y pasos de agua, pero esto al parecer se les olvidó o no les dio tiempo, pero confiamos en que antes de que las lluvias empeoren consigan un plan B y así potencialicen lo que han venido haciendo”.

De cara a esto, considerado por la comunidad como un retraso del desarrollo de Ribas, reiteraron el llamado a la municipalidad a abocarse a meter la lupa a estos asuntos, ya que estos son los que afectan a los ciudadanos de manera directa.

DANIEL MELLADO | elsiglo