Diablos Danzantes de Libertador se rindieron ante el Santísimo

Como cada año el municipio Libertador regocijada en la fe coloca de manifiesto las tradiciones religiosas y culturales, de allí que la plaza Bolívar y la Iglesia de Nuestra señora del Carmen fueron el escenario de la cofradía “Diablos Danzantes de Palo Negro“, donde hombres y mujeres lucieron los mejores trajes y celebraron la santa misa que los llevó a rendirse ante el Santísimo Sacramento del altar, hecho que representa el triunfo del bien sobre el mal.

En muchas ocasiones los devotos lo realizan como un agradecimiento por salud o alguna promesa, en cambio, otros por tradición familiar o popular, al respecto Carmen Josefina Cabrice, capataz de la cofradía indicó lo que representa para el municipio este tipo de tradición y en especial para ella.

De gran importancia para el municipio Libertador

“Esto es lo más grande que he tenido en mi vida, pienso que al no estar en este plano, los diablos deben seguir para siempre, que sigan mi legado por muchos siglos, así como venimos de generación en generación, porque es nuestra cultura y un pueblo sin cultura no es un pueblo, de hecho, esto es tan importante para Palo Negro que la Iglesia Católica siempre nos ha apoyado y por ello aquí nos acompaña el monseñor Julio Salas, porque sabe lo que significa está tradición para nosotros por gentilicio y religión”.

A propósito el párroco de la Comunidad “Nuestra Señora del Carmen” en Palo Negro, monseñor Julio Salas acotó, “este tipo de tradiciones nos debe llevar a la reflexión, no solo por la vestimenta porque son diablos y diablas, sino la fe que se manifiesta, eso es lo importante y no debemos perder la idiosincrasia, el sentido religioso, a pesar que, no es una tradición cristiana, pero va más allá y por ello es patrimonio de la Humanidad, dado que es el exponente de la fe, sencilla, popular de la gente que verdaderamente cree en Jesús y cree en Dios, por eso mi satisfacción es que el Señor sirva en derramar toda su gracia y bendiciones en esta comunidad para que se mantengan unidos”.

De esta manera, la invitación por parte de la Alcaldía Libertador es que continúe avivando la tradición y cultura palonegrense desde los hogares, desde las escuelas y cualquier espacio para que el legado persista por muchos años.

