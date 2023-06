Denuncian colapso de tuberías de aguas servidas en el bloque 7

Habitantes del bloque 7 del sector 6 de Caña de Azucar, municipio Mario Briceño Iragorry, denunciaron el colapso del sistema de tuberías de aguas servidas desde hace dos semanas en la zona, lo que provoca inundaciones insalubres y malestar entre la comunidad, quienes hacen un llamado a las autoridades a dar pronta solución a esta problemática.



En este sentido, los vecinos aseguran que el lugar se ha convertido en una laguna de aguas putrefactas, situación que empeora cuando llueve, pues las casas ubicadas en la planta baja se anegan, dejando con los brazos cruzados a quienes ahí residen.



Al respecto, Francisco Garrido mencionó al equipo reporteril de elsiglo que dicha problemática lleva semanas perjudicando a gran parte del sector, sin que ningún organismo competente se haya acercado a brindar una solución a tan grave problema insalubre.

Calles colapsadas

“Todas las salidas principales se encuentran colapsadas, entonces todos los apartamentos de la parte baja del bloque 7 se ven afectados. Hasta la fecha nadie ha venido ni siquiera a verificar si estamos bien, nos tienen olvidados”, condenó.



Asimismo, destacó que no es la primera vez que este tipo de situación se produce en el sector, por lo que manifiestan estar cansados de no que no tomen cuenta su inquietud.



Por su parte, Ana Ruiz resaltó que son múltiples las problemáticas en cuanto a servicios públicos presentadas en el lugar, sin embargo, el tema de las aguas servidas y de la recolección de desechos sólidos son muy recurrentes en toda la jurisdicción.



Vecinos del bloque 7 se sienten cansados

“Por acá tenemos problemas en todos lados. Pero lo que más nos afecta es la situación con las aguas negras, nadie nos da respuesta, nadie nos ayuda, así no se puede vivir”, lamentó.



Por otro lado, Manuel Laya recordó que en diversas ocasiones dichas problemáticas se hizo la denuncia mediante los organismos competentes, pero no recibieron respuesta ante las situaciones planteadas.



“Son muchos los problemas que hay en este sector, comenzando por las aguas negras, todo el día los vecinos del bloque 7 tienen que vivir con un olor repugnante que cada vez se hace más constante”, aseveró.



Para finalizar, pidió apoyo de la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, para que se haga presente en el lugar y verifique de primera mano la situación en la que se encuentran las familias de este populoso sector maracayero.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo