Conductores convertidos en “cazadores de gasolina”

Ya los conductores no tienen argumentos para referirse a la situación de la gasolina en el país. Los “cazadores de gasolina”, señalan que “lamentablemente” se hizo costumbre “vivir calamidades” en virtud de abastecer combustible, que en muchas ocasiones el dinero alcanza como mucho, para medio tanque, incluso, algunos pasan hasta tres horas (y más en cola) con el fin de “echar un llegue”.

Milagros Molina

Milagros Molina, madre, abuela, es una de las personas que durante la semana agenda ir a la estación de servicio para colocar 20 dólares de gasolina (total, 40 litros). “Mi carro es pequeño y rendidor, con cuarenta litros puedo cumplir con mi rutina de trabajo, aunque uno no se puede confiar mucho, porque el combustible no llega a todos lados”, expuso.

Este es el cada día de nosotros, acotó la dama. “Lo que estamos viviendo no es lo que debe estar pasando, pero lamentablemente nos tocó; confío, que todo esto tenga una pronta solución”, destacó.

Nadie dice nada

Molina aprovechó el momento para solicitar al presidente de la República, Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores para que ofrezcan una información “veraz y oportuna” en relación a lo que está pasando con el combustible. “Nadie dice nada; las colas no son normales en un ambiente que se ha hecho normal; es oportuno que se diga la verdad”, añadió.

Humberto Carrasquel

Por su parte, Humberto Carrasquel fue directo sobre el tema: “esto está rudo, crítico, cada día va de mal en peor”.

Indicó que tenía más de 20 días con el “carro parado” por falta de gasolina. “Yo soy uno de esos conductores que logra sobrevivir gracias al vehículo, porque hago carreritas, me muevo de aquí para allá. Pero cuando no está activo estamos fregados”, comentó.

Conductores “cazadores de gasolina”

Carrasquel manifestó que en muchas oportunidades pierde tiempo y combustible tratando de conseguir donde abastecer. “Esto es su suplicio que no tiene fin. Para nada se ve una lucecita al final del túnel, cada vez vamos para peor”, aseveró.

Quien se la ha pasado de un sitio a otro, es el joven Jean Ramos, quien dijo sin contemplación: “de verdad me la paso probando suerte de bomba en bomba; vengo de Las Morochas y luego de dos horas salí con el tanque en la cabeza”.

Jean Ramos

“Me la paso buscando estaciones de servicio para ver si la pego. En oportunidades busco quien me eche la colita para no consumir la que tengo en el carro, pero esto sinceramente no se aguanta”.

Ramos mencionó que él ha perdido la esperanza de que “esto” tenga una solución en beneficio para todos. “Esto está más difícil que matar un burro a pellizcos; nos fueron llevando paso a paso a estas circunstancias y nosotros las aceptamos”, reflexionó.

José Gregorio Hurtado| Como muchos conductores les ha tocado ser “cazadores de gasolina”

José Gregorio Hurtado constantemente tiene que trasladarse a Valencia para cumplir compromisos laborales; tiene que organizarse, agendar con anticipación con el propósito de no quedar mal en su profesión. “Cómo se mueve uno así con tranquilidad. No se puede, así no se puede”, ripostó.

Él es otro de los conductores que semanalmente reúne 20 dólares para tener combustible suficiente que lo lleve y lo traiga. “En días pasado fui a San Juan de los Morros y de Cagua a la capital del estado Guárico no hubo una sola bomba abierta; afortunadamente mi camionetica es rendidora por lo que fuimos y vinimos, pero así estamos, con este suplicio”, recalcó Hurtado.



“No hay palabras para dar una explicación de esto, pero sí hay un término para definirlo; una agonía”, subrayó Jesús Torres. “Es que ni cara (Premium) se consigue, y sucede porque no hay organización”, narró.

El hombre es uno de tantos que cumplen itinerario para “pegarla y echar gasolina”. “Todos los días vivimos esta pesadilla a la que se ha hecho cuesta arriba despertar; estamos muy mal”, finalizó el conductor.

