Ventas de ventiladores refrescan a los comerciantes

Con las altas temperaturas y los apagones, en Maracay se han incrementado las ventas de ventiladores, bien sea los tradicionales o los recargables, que son la nueva sensación del comercio.

Los ventiladores se convirtieron en los mejores amigos en cada hogar para apaciguar un poco el calor agobiante. Sin embargo, muchos deben recurrir a otras alternativas como los ventiladores con baterías, para que sigan funcionando durante las horas de apagón.

Antonio Hallak, encargado de una reconocida tienda que se encarga de la venta y reparación de ventiladores, afirmó que aunque este año las ventas no han sido tan buenas como en otras épocas, durante este mes, con la ola de calor, muchos clientes reaparecieron para poder obtener tan importante aparato.

Suben las ventas de los ventiladores

“Han venido muchas personas a preguntar precios, pero son más los que buscan el servicio de reparación o a comprar alguna pieza y por eso siempre somos referencia, porque tenemos un surtido amplio y ventiladores económicos, desde $10 los pequeños de cuna hasta los más grandes en $45”, precisó Hallak.

Por su parte, el señor Eduardo Silva, quien se encontraba comparando precios en una tienda, aseguró que ya no soportan el calor en la arepera donde trabaja y por eso está en la búsqueda de dos ventiladores y un extractor para refrescar un poco el local.

Precios accesibles

“Se nos dañaron los dos ventiladores que teníamos, no pudieron con la rosca que les estaban dando, pero no nos podemos quedar así, son indispensables o de lo contrario sería muy difícil trabajar. Ya he recorrido algunas tiendas y los precios me han parecido accesibles”, relató Silva.

Por otra parte, también están las opciones novedosas, sobre todo para cuando falle la energía eléctrica como son los ventiladores recargables, es por esto que Juan León, vendedor en una tienda en la avenida Bolívar de Maracay, aseguró que cada día buscan nuevos productos que sean económicos y útiles para sus clientes.

Lee también: La primera opción para los aragüeños es reparar los electrodomésticos

“Desde que empezaron a registrarse los apagones la venta subió bastante, porque incluso los teníamos desde hace como cinco meses y no tenían mucha salida, pero últimamente se los han llevado mucho, sobre todo porque tenemos desde $4 y la batería dura aproximadamente cuatro horas, que es lo que dura el racionamiento y traen linterna”, acotó León.

Del mismo modo, el vendedor añadió que siguen buscando opciones innovadoras, como por ejemplo, con paneles solares que esperan tener en la tienda muy pronto.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo