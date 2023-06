Anuncian un disco de John Coltrane con una actuación inédita junto a Eric Dolphy

Universal Music publicará el próximo 14 de julio un disco de John Coltrane con una actuación inédita de 90 minutos junto al flautista y saxofonista Eric Dolphy que se registró durante un pase de prueba en el club neoyorquino Village Gate.

Disco de John Coltrane contará con una participación especial / FOTO CORTESÍA

La grabación, parte de una prueba del nuevo sistema de sonido del club, la realizó en 1961 el ingeniero Rich Alderson cuando Coltrane era el cabeza de cartel del famoso recinto y ha quedado como el único documento sonoro de su asociación con Dolphy durante aquella época.

No duró mucho, pues el segundo falleció solo tres años después, sin posibilidad de alargar una colaboración que se mostró fructífera desde que se conocieran en Los Angeles y se intensificó tras su reunión ya en Nueva York a partir de 1959.

Coltrane y Dolphy identificaron numerosos elementos en común, como su interés en la armonía y la expresión emocional, además del uso de efectos vocales, y otras características diferenciadoras pero que se complementaban a la perfección, como el fraseo más oscuro del primero junto a la voz brillante y aguda del segundo.

Titulado “Evenings at the Village Gate”, el material de este disco se descubrió recientemente en la Biblioteca Pública de Nueva York e incluye material clásico de Coltrane, como “My Favourite Things” o “Impressions”, así como una interpretación destacada al clarinete bajo de Dolphy en “When Lights Are Low” y la única grabación conocida no realizada en estudio de “Africa”.

Junto a estos dos músicos se une un elenco de altura conformado por McCoy Tyner, Reggie Workman y Elvin Jones, además del bajista Art Davis en la mencionada “Africa”.

El Siglo con información de EFE

AR