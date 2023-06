Agencias de loterías reaparecen en Ribas

Para los habitantes del municipio Ribas, en el estado Aragua, la cultura de probar su suerte con juegos de azar no ha quedado en el pasado, pues para el momento son muchos los ciudadanos, quienes pese a la situación continúan poniendo en práctica estas alternativas que les sirven de “resuelve” para sobrellevar el día a día.

Y es que pese a que hasta hace algunos años, estos sitios habían quedado en el olvido, este segundo semestre del año 2023, han reaparecido, trayendo consigo una sensación de bienestar en todos aquellos ciudadanos que “las han pegado” en más de una ocasión.



Milexis Morillo, encargada de una agencia, explicó que los que más prueban su suerte son los adultos mayores y los jóvenes, pues es su forma de conseguir ingresos no tan altos para paliar la situación, ya sea con los pasajes o algún gasto que deban hacer.

En Ribas domina lotto y animalitos

“Lo más que juegan aquí es el lotto, es decir, los animalitos, ya que por cada bolívar, se ganan 30, entonces si se llena la agencia de personas haciendo sus quinielas, buscando sus datos para ganarse algo, es tanto, que diariamente se reciben en un día bueno, entre 50 y 60 personas”, dijo.

En este sentido, los aficionados a este tipo de juegos mencionaron que el jugar animalitos, triples, permutas, terminales, entre otros; es una buena opción, no sólo para distraerse, sino también para acrecentar sus ingresos si la buena fortuna está de su lado y porque no, conseguir un poco de efectivo sin tener que realizar largas colas en las entidades bancarias.



Como una ayuda

“Yo he jugado desde siempre, no es porque realmente uno saque una millonada, pero si ayuda en algo, si se gana y se hacen bien las jugadas. A mí me gusta bastante y de verdad lo hago diariamente; hay días que gano 200 bolívares, otros 50, pero algo es algo, por lo menos para un pasaje”, mencionó el señor Carlos Torres.



Camilo Muñoz, mientras organizaba sus datos agregó, que él juega habitualmente, aunque sea de poca inversión: “Yo juego, primero porque me gusta y segundo, porque es una forma de uno conseguir el efectivo y cuando el trabajo no es el mejor pagado. A veces sacó hasta más que en un día laborando en la empresa privada donde estoy”, mencionó.

En jugadas duplicaslo que se tiene

Al salir de la agencia, el señor Florentino Navas expresó con respecto al tema: “Ahorita uno no hace nada con 60 bolívares, que es lo que uno saca quincenal con sueldo mínimo, es mejor invertir un poco jugando y si por casualidad te sale duplicas lo que tenías. Cuando uno tiene 60 o 100 mil bolívares, lo único que te alcanza es para una harina precocida, entonces con toda la fe uno hace su apuesta y quien quita se le salga una rueda a la carreta y puedas comprar más”.

Finalmente, las agencias de loterías de esta parte del estado Aragua, desde bien temprano comienzan a registrar demanda de clientes, sin importar el lugar donde se encuentren, siempre habrán jugadores que quieran hacer sus inversiones para conseguir duplicar resuelve diario o semanal.

DANIEL MELLADO | elsiglo