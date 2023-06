La cantante española Caluu C estrenó su nuevo hit “El Ascensor”

La cantante española Caluu estrenó su nuevo sencillo y videoclip “El Ascensor”, propuesta urbana producida por Mr. Rommel, la cual la define más sensual y autentica.

La canción trata sobre un encuentro fortuito entre dos personas que se encuentran en un ascensor. Ambos se atraen y, cuando se encuentran, esa atracción se desata y se convierte en un momento de pasión y locura momentánea ya que, en el quinto piso todo acaba cuando llegan a su destino.

Al final todo queda en un secreto entre los dos.

Una vez más la cantante demuestra su gran versatilidad como artista, participando desde bachata, reggaeton y tracks más bailables.

“El Ascensor” es una canción de ritmo contagioso que plasma la evolución de Caluu C, más desenfadada e innovadora, rebosante de actitud y energía. El vídeo se rodó en España, producido por Mowli Hawk; y en el visual vemos a Caluu C no solo derrochando talento si no que es una dinamita de sensualidad y eso se demuestra en el videoclip acompañada de bailarines con un gran despliegue coreográfico.

