Comunidad Lgbtiq+ sigue luchando contra la discriminación

Integrantes del programa de formación Prisma de la organización País Plural, realizaron este viernes un pancartazo en los espacios de la plaza Girardot de Maracay, estado Aragua, con el objetivo de hacer visible la comunidad sexodiversa Lgbtiq+, para erradicar la discriminación dentro de la sociedad venezolana.

En este sentido, Samuel Sereno, vocero de esta organización, expresó que también buscaron hacer un sondeo a la población sobre si conocen a profundidad esta comunidad, asegurando que en Aragua hay mucha desinformación.

“El motivo de esta actividad va también hacia la medición de opiniones, dado que muchas personas no saben del movimiento”, resaltó.

El activista precisó que en Aragua no se realizan actividades para promover la integración y el fortalecimiento de la comunidad Lgbtiq+. Afirman que se mantienen en constante lucha contra la discriminación, tambien manifiestan que son rechazados en las ofertas de trabajo o ascenso laboral.

Desconocimiento de la comunidad Lgbtiq+

“Muchas personas no conocen qué es la comunidad, no conocen ciertos términos, no conocen muchas cosas que vive una persona Lgbtiq+ en el estado Aragua y en Venezuela”, aseveró Sereno.

Por tal motivo, los integrantes del programa de formación Prisma de País Plural, elaboraron sus carteles y lo levantaron por la avenida Bolívar de Maracay, frente a la plaza Girardot para hacerse notar entre los aragüeños.

Sereno también informó que durante el mes del orgullo Lgbtiq+, País Plural y los integrantes del programa formativo Prisma realizarán diversas actividades que buscan llevar el mensaje de esta comunidad a todos los sectores de la sociedad venezolana.

“Estará un grupo de apoyo hacia las personas de la comunidad del estado, donde recibirán la atención psicológica, especialmente a las personas que están aisladas, como las trabajadoras sexuales, transexuales”, explicó.

Charlas informativas

Agregó que realizarán charlas en diversas instituciones educativas universitarias, donde busca llevar un mensaje de conciencia para que no disminuir la discriminación.

“Lo que buscamos es igualdad, no tenemos los mismos derechos que las demás personas. Por ejemplo, como me ven vestido ya pierdo la oportunidad del trabajo, ya no hay segunda oportunidad; me tachan y me discriminan de esa manera y así como lo hacen conmigo lo hacen con otras personas”, sentenció.

