Jerry Rivera lanzará tema con los hermanos Primera

Los famosos hermanos venezolanos no solo lanzaron una versión en vivo de su tema “No es el final”, dedicada a un ex integrante de Salserín, sino que además, revelaron la noticia sobre un nuevo tema, junto al puertorriqueño Jerry Rivera.

“Después de tantos años logramos este encuentro tan esperado. 1993-2003. Los sueños se cumplen. Estamos muy ansiosos que puedan escuchar lo que les tenemos preparado”, dijeron Los Primera en su cuenta de Instagram. “Si querían salsa, ya verán con lo que venimos”, agregaron. La canción está producida por el cantante venezolano Juan Miguel, y escrita por Servando y Florentino.

Jerry Rivera: buscábamos el tema perfecto

Por su parte Jerry Rivera adelantó que en los próximos días terminará de grabar con Servando y Florentino, esta colaboración que venía cocinándose dese hace años.

«Buscábamos el tema perfecto y por fin lo encontramos», aseveró. «Entiendan algo de mí: todo es cuestión de conexión. No voy a hacer las cosas porque sí. Cuando algo no me gusta, no grabo y ya. No me enrollo y lo descarto. Yo adoro a Servan y Floren; los amo y respeto como profesionales, pero la canción no fue ninguna sino hasta esta en la que estamos trabajando actualmente», expresó.

Considera que no es arrogancia sino su visión de hacer las cosas de la mejor manera existente para un bien mayor y común. Así pues, finalmente, los hermanos Primera y Jerry Rivera lograron su cometido y sacarán su tema en conjunto para el primer trimestre de 2023.