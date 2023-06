Vecinos piden atención para la calle 46 de La Mora I

Los vecinos de la parte baja de la tercera entrada de La Mora I, en La Victoria, estado Aragua, denunciaron el estado paupérrimo en el que se encuentra gran parte de la vialidad, lo que representa su malestar y más con la llegada de las lluvias.

La calle se encuentra en franco estado deterioro

Quienes se consideran afectados comentaron que una de las zonas que más padece esta dificultad es la calle 46, donde al parecer los cráteres son el factor denominador y la indolencia de las autoridades la bandera, pues los mantienen obligados a convivir con el olvido.

Mario Calanche explicó que este inconveniente con la vialidad se viene presentando desde hace aproximadamente seis años, cuando a consecuencia de la falta de mantenimiento, la capa asfáltica se fue deteriorando.

“Esta calle siempre ha estado olvidada, muy pocas son las jornadas que han llegado hasta aquí, siempre son por las calles principales, pero nosotros quedamos en el olvido, pase el gobierno que pase y eso ha conseguido que casi ni caminar podemos”, mencionó Calanche.

Del mismo modo, Mirna Toledo agregó: “Cada vez los huecos son más grandes, ya no tenemos asfalto prácticamente, yo creo que no le importa a nadie, porque ni fotos han venido a tomar para uno sentirse atendido y no es que no estén trabajando, porque se nota que este alcalde ha hecho, pero también debe ir a zonas donde no nos han atendido desde el año de María Castaña”.

VECINOS DE LA MORA I EXIGEN RESPUESTAS

Arístides Carreño aseveró: “En la comunidad hemos tratado de hacer lo posible para mejorar la calidad de vida con trabajos en la vialidad, pero de verdad no tenemos la posibilidad para hacer una labor óptima y pese a que hemos pedido ayuda nadie nos ha sabido dar respuesta. Ameritamos apoyo de verdad, no estamos pidiendo nada regalado, porque también estamos dispuestos a trabajar”.

Por su parte, Carlos Rebolledo dijo que este no sería el único problema, ya que la red de alumbrado público ya está presentando fallas. “Antes estábamos alumbrados, pero con las lluvias todo se apagó y nadie ha venido a hacer nada, nos tocó hacer el sacrificio y colocar reflectores para estar más tranquilos, aunque esta es una zona tranquila”.

La calle 46 espera ser atendida

En resumidas cuentas, los residentes de esta parte del eje Este del estado Aragua hacen un llamado a los entes competentes a que tomen en cuenta sus peticiones, con el fin de conseguir soluciones para tener una mejor calidad de vida.

