Vecinos de Guasimal denuncian estafa con servicio de cable

Vecinos de Guasimal denunciaron que desde el 17 de mayo la empresa MiltiTel que les prestaba servicios de televisión por cable, suspendió sin previo aviso el servicio cuando los clientes habían realizado el pago por adelantado del mes en curso y ahora les imponen el pago de un nuevo contrato.

Isidoro Pulido

La mencionada empresa privada, ahora ofrece nuevos servicios, entre los que incluye Internet por fibra óptica y por lo tanto, el costo del nuevo contrato vas desde los $50 hasta los $100 y una mensualidad mínima de $37 para 80Mb, si cancelan antes del 15 de cada mes, de lo contrario, la suma es de $53, cuando hasta el mes pasado, solo pagaban $5 por un servicio de televisión.

En este sentido, Isidoro Pulido, catalogó como “estafa” lo ocurrido en alrededor de 500 apartamentos de Guasimal, ya que les quitaron el servicio cuando ya se había pagado el mes. “No se lo participaron a nadie; a mí me llamaron como tres días después del corte para decirme que se había dañado un aparato y que no lo iban a poner más”, explicó.

VECINOS DE GUASIMAL ESTÁN ABIERTOS A UN ACUERDO CON LA EMPRESA DE SERVICIO DE CABLE

Jhonny Martínez, otro de los afectados aseguró que los vecinos están dispuestos a llegar a un acuerdo “porque sabemos que el cable va a desaparecer y van a poner fibra óptica, pero nosotros somos clientes de esa empresa desde hace muchos años y deberían darnos mayores facilidades, pero ellos simplemente nos cortaron el servicio de la noche a la mañana.

Jhonny Martínez

Asimismo, René López, argumentó que si la empresa ya cuenta con tantos clientes en la comunidad deberían por lo menos notificar los cambios y la forma de pago, teniendo mayor consideración con las personas que ya son clientes. “Ellos salen perdiendo, porque si el urbanismo les prohíbe la libre circulación a esa compañía, pierden el negocio y efectivamente, ahorita muchos se van a retirar”, señaló.

Elda Araque, afirmó que con mucho esfuerzo había contratado a esta cablera y no cuenta con los recursos para costear el nuevo contrato y para colmo de males, se quedó sin el servicio a mitad del mes que había cancelado.

Elda Araque

“Pusieron un punto frente a la iglesia con unas promotoras; yo me acerqué a preguntar y me dijeron que tenían un plan especial de 2Mb con una instalación que cuesta $35 para los clientes de MultiTel y la mensualidad queda en $16 si es pronto pago, pero aquí en Guasimal la gente no es rica, soy una persona de escasos recursos, pero hice el sacrificio para poner ese cable, que lo pago al día y ahora me vienen con que lo van a quitar y que tengo que pagar un nuevo contrato cuando ya soy clienta”, expresó Araque.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

YN