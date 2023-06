Luego de que hace poco más de dos meses, Jacob Giménez estrenara su tema “Le Dije Adiós” que alcanzó medio millón de reproducciones en Youtube, el cantante de música popular ranchera, oriundo de Barquisimeto, Venezuela, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su sencillo “Mi error”, junto al Mariachi 2000.

Jacob Giménez en su visita al diario elsiglo aseguró que su carrera musical apenas comienza

CANCIONES DE AMOR Y DESPECHO

Durante una entrevista exclusiva para el diario elsiglo, Jiménez confesó que le apasiona escribir canciones de amor, aunque con un toque de despecho, para ser la voz de aquellos que desean desahogarse a través de la música. “Esta canción es la indicada si en algún momento pasaste por una decepción amorosa y quieres desahogarte, sacarte ese sentimiento”, comentó.

En cuanto a su gira de medios por todo el país, el artista aseguró que a pesar de estar iniciando, ha recibido mucho afecto por parte de los medios de comunicación y sus seguidores y por lo tanto, pronto anunciará una gira de presentaciones en el interior del país, además de atender una invitación en República Dominicana.

MUCHO COMPROMISO

“Venezuela necesitaba un representante en este género, porque ya en Colombia conocemos a Jessi Uribe y Jeison Jiménez, en México a Christian Nodal, así que nosotros también necesitábamos una representación que en realidad es un reto para mí, porque es un puesto que requiere mucho compromiso”, afirmó el cantante.

No obstante, Jiménez confesó que no eligió este género con la finalidad de calar en algo que fuese la tendencia del momento, sino porque es un estilo que verdaderamente le apasiona. “Yo hago la música que me gusta y lo hago de corazón, con mucho cariño”, añadió.

También te puede interesar: Romel Sai busca llevar su música a los sectores más humildes del país

El barquisimetano anunció a través de las pantallas de elsiglo Tv que su carrera no culmina aquí, sino que por el contrario, es el inicio para grandes proyectos dentro y fuera del territorio nacional, y por eso pronto estará estrenando un nuevo tema llamado “Diez mil botellas”.

La Chica del Alquiler llega al cine para alegrar a Venezuela

En otro orden de ideas, el amor y el humor comenzaron a llenar de alegría a la familia venezolana con el estreno de la nueva película venezolana ‘La Chica del Alquiler’, donde los reconocidos artistas Augusto Nitti, Agustín Segnini y las reconocidas actrices como Daniela Alvarado, Patricia Schwarzgruber, junto al director de cine Carlos Caridad Montero, aseguraron que dicho film hará que la audiencia salga contenta y se olvide por una hora y media de la cotidianidad agobiante de nuestra sociedad.

En este sentido, Carlos Caridad Montero, director de dicho largometraje, en compañía de parte del elenco, quienes estuvieron de visita en Maracay, manifestó que tiene altas expectativas con este nuevo proyecto cinematográfico, destacando que la presentación a los medios de comunicación le generó tranquilidad, dando a entender que puede ser un éxito en las taquillas.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOSÉ ÁNGEL SÁEZ

FG