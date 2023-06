Gastroenterólogo advierte sobre aumento de casos de hepatitis C

La doctora Rosalía Perazzo, médico gastroenterólogo del hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, alertó sobre el aumento de hepatitis C en Venezuela, lo que a su juicio se ha convertido en “un problema de salud pública”

El incremento de casos de hepatitis C en Venezuela y la escasez de tratamientos convierten la enfermedad en un problema de salud pública El Siglo Foto Cortesía

“Pese a que existen tratamientos a nivel mundial para la hepatitis C, en Venezuela no contamos con ellos a nivel público”, señaló.

“Nuestra realidad es bastante triste, porque hay un aumento de casos de hepatitis C y no contamos con tratamiento y pruebas diagnósticas de fácil acceso para todos”, agregó.

En Venezuela, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cubre el tratamiento para la hepatitis C, por lo que se debe buscar de manera particular.

Según estadísticas de algunos bancos de sangre aproximadamente 1,2% de la población venezolana presenta el virus C (HVC), y de este porcentaje solo 0,07% recibió tratamiento.

Perazzo es docente del posgrado de Gastroenterología y directora del curso de ampliación en Hepatología del hospital Miguel Pérez Carreño. Participó en una conferencia organizada por la sección de Hepatología de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, que se transmitió por Youtube el pasado lunes 29 de mayo, en la que se disertó sobre el estado actual de la hepatitis C en Venezuela. Allí indicó que en las unidades de diálisis a nivel nacional, todas perteneciente al IVSS, se han presentado brotes de hepatitis C.

Pacientes evaluados con hepatitis C

En el hospital Miguel Pérez Carreño, dijo, se evaluaron 37 pacientes de la unidad de diálisis de Acarigua; también se evaluaron otros 6 pacientes de la unidad de diálisis de Trujillo en en el hospital de Boconó, y cinco de esa misma entidad están esperando para enviar sus muestras al Insituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

“En Caracas recibimos en el hospital 36 pacientes que presentan el virus C (HVC positivos). Estos pacientes recibieron tratamiento con medicamentos donados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología”, puntualizó.

“La incidencia total de todos esos casos que son referidos de las unidades de diálisis no las conocemos, pero ha sido de verdad una avalancha. Casi todas las unidades y casi todos los hospitales en su servicio de gastroenterología han recibido estos pacientes de estos brotes que se están produciendo”, advirtió.

“En el banco de sangre del hospital Pérez Carreño, de enero de 2022 a enero de 2023, se presentaron 5.736 donantes, de los cuales resultaron 51 HVC positivo, con una incidencia de 0,88%”, señaló Perazzo.

Lejos de la meta cero hepatitis para 2030

“Lo lamentable de estos casos es que ninguno fue referido a la unidad y cuando converso con la gente del banco de sangre pues la mayoría no va a retirar su exámenes después que donan y tampoco son llamados, entonces son casos de verdad que están perdidos, y me imagino que en muchos bancos de sangre ocurre lo mismo”, agregó.

Dijo que en la consulta de patología en el hospital Miguel Pérez Carreño en el mismo lapso se recibieron 60 pacientes HVC positivos con PCR positiva. De estos, 26 pacientes se refirieron a diferentes unidades de diálisis de Caracas, con una incidencia de 43%.

“Vemos como este brote de hepatitis C nos aleja cada vez más de la meta de cero hepatitis para el 2030, sobre todo porque no tenemos tratamiento”, recalcó.

También te puede interesar: Autoridades venezolanas advierten sobre peligroso “Reto de las 48 horas”

La hepatitis C en Venezuela

La Organización Mundial de la Salud, como una de las razones de su aumento, señala que la mayoría de la población carece de acceso a prueba de detección de hepatitis C y a tratamientos; que apenas se han diagnosticado 20% de los infectados; y solamente 7% de los afectados ha empezado tratamiento curativo, lo cual es bastante poco, explicó Perazzo. Son a

La OMS propuso que se erradique la hepatitis C para 2030.

En 2016, a través de la asociación Hepatitis C Venezuela, se recibió en el país un donativo de sofosbuvir y daclatasvir por parte del futbolista Dani Alves en su campaña “Un mundo libre de hepatitis”, del cual se beneficiaron 350 pacientes venezolanos y desde esta asociación se continúa en la búsqueda de tratamiento para llegar a la meta de erradicar la hepatitis C.

Desde 2021 se inició el proyecto de investigación “Despistaje precoz diagnóstico y tratamiento oportuno de la hepatitis C en Venezuela”, un trabajo que se está haciendo entre el IVIC con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hospitales a nivel nacional, informó Perazzo. Dentro del proyecto se recibe tratamiento para los pacientes positivos por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El 29 de junio del 2022 se formó un grupo multidisciplinario para la elaboración de un Plan nacional de abordaje de la hepatitis C como problema de salud, conformado por el Ministerio Popular para la Salud, el IVIC, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el IVSS, el Instituto Nacional de Higiene y otros entes, “sin embargo aún siguen las discusiones sobre el tema y no se ha llegado a ninguna conclusión”, detalló Perazzo.

El Siglo Información El Nacional

CJL